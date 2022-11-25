В польском Пшеводуве не обнаружили остатков второй ракеты

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в польском Пшеводуве не обнаружили остатки второй ракеты, о которой ранее сообщалось.

Об этом сообщило "Польское радио", пишет "Европейская правда".

По словам Дуды, в ходе расследования установлено, что после массированного обстрела Украины на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны.

"Следствие продолжается, на месте все следственные действия уже завершились, сейчас продолжаются лабораторные исследования. Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никоим образом в процесс не вмешиваемся", - отметил польский президент.

Дуда добавил, что взорвались две ракеты – одна в Польше, вторая – на территории Украины.

"Знаю, что была сначала информация о двух ракетах. После следственных действий останков второй ракеты на территории Польши не обнаружено. Вторая ракета стопроцентно была, только не упала на территорию Польши, а на территорию Украины", - сказал он.

Дуда в очередной раз подчеркнул, что "это был трагический случай, который произошел по вине России".

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Как сообщалось, большинство поляков считают, что инцидент с падением ракеты в Пшеводуве не повлияет на польско-украинские отношения.