В польском Пшеводуве не обнаружили остатков второй ракеты

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в польском Пшеводуве не обнаружили остатки второй ракеты, о которой ранее сообщалось.

Об этом сообщило "Польское радио", пишет "Европейская правда".

По словам Дуды, в ходе расследования установлено, что после массированного обстрела Украины на территории Польши разорвалась ракета украинской противоракетной обороны.

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"Следствие продолжается, на месте все следственные действия уже завершились, сейчас продолжаются лабораторные исследования. Никакие новые выводы не меняют того, что я говорил раньше. Все ждем выводов экспертов и никоим образом в процесс не вмешиваемся", - отметил польский президент.

Дуда добавил, что взорвались две ракеты – одна в Польше, вторая – на территории Украины.

"Знаю, что была сначала информация о двух ракетах. После следственных действий останков второй ракеты на территории Польши не обнаружено. Вторая ракета стопроцентно была, только не упала на территорию Польши, а на территорию Украины", - сказал он.

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Дуда в очередной раз подчеркнул, что "это был трагический случай, который произошел по вине России".

Как сообщалось, большинство поляков считают, что инцидент с падением ракеты в Пшеводуве не повлияет на польско-украинские отношения.