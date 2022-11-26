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Воздушные силы назвали комплексы и самолеты, необходимые для усиления ПВО

Валентина РоманенкоСуббота, 26 ноября 2022, 12:23
Юрий Игнат. фото командования Воздушных сил

Для защиты неба Украине нужно еще очень много комплексов противовоздушной обороны, а для быстрого освобождения оккупированных территорий необходимы самолеты широкого спектра вооружений, такие как F-15 и F-16.

Источник: спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона 26 ноября

Прямая речь: "Надо очень много. Эти комплексы призваны создать на их базе обновленную систему противовоздушной обороны. На сегодняшний день основой все же остаются еще советские образцы, такие как "Бук-М1", С-300.

NASAMS и IRIS-T, которые сейчас очень эффективно работают на линии огня, то есть прикрывают воздушное пространство, есть, к сожалению, в ограниченном количестве. Это лишь одна установка IRIS-T и две батареи NASAMS на сегодняшний день...

Эти системы призваны заменить старое вооружение, которое у нас еще осталось от Советского Союза... также нужно усилиться такими системами как Patriot или SAMP-T, которые в том числе, могут работать и по баллистическим целям.

Поэтому, безусловно, на сегодняшний день мы зависимы от западного вооружения, которое поступает. Это касается и артиллерийских систем, и техники, танков в частности. И безусловно нам нужны самолеты. Без технологичных самолетов, которые сегодня есть в странах НАТО, особого широкого спектра вооружений, которые имеют такие самолеты, как F-15, F-16, будет очень трудно...

Очень хотелось бы иметь такой спектр на вооружении в Воздушных силах, ведь он позволит очень быстро реализовать все наши мечты, а именно освобождение наших оккупированных территорий".

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Детали: Игнат отметил, что диалог и работа на разных фронтах, политическом и дипломатическом в частности, по получению современных истребителей, не прекращается.

Темы: Воздушные силы ВСУПВО
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