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Украина, Польша и Литва призвали мир признать общей целью освобождение всей Украины

"Европейская правда"Суббота, 26 ноября 2022, 12:03
Украина, Польша и Литва призвали мир признать общей целью освобождение всей Украины
фото из Telegram Шмыгаля

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подписали совместное заявление по результатам встречи в рамках "Люблинского треугольника" в Киеве, в котором призвали международное сообщество признать общей целью освобождение всей временно оккупированной территории Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст заявления.

Премьеры "призвали международное сообщество определить восстановление территориальной целостности Украины, освобождение всей временно оккупированной территории Украины четкой общей целью", говорится в принятом заявлении.

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После встречи с польским и литовской коллегами глава правительства Украины Денис Шмигаль отметил, что в совместном заявлении, среди прочего, отмечен существенный вклад "Люблинского треугольника" в консолидацию международной поддержки Украины, а также противодействие агрессивной политике России, расследование ее военных преступлений и привлечение к ответственности, а также необходимость дальнейшего усиления военной, финансовой и гуманитарной помощи Украине.

Премьер подчеркнул, что 9 месяцев войны доказали, насколько важно единство народов Украины, Польши и Литвы, цитирует Шмыгаля агентство "Интерфакс-Украина".

"Сегодняшняя встреча еще раз показала, что Украину, Литву и Польшу объединяют общие цели, ценности, единая позиция в оценках угроз, а также общее видение противостояния российской агрессии и приближения нашей победы", - подчеркнул Шмигаль.

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По его словам, на встрече премьерами обсуждался широкий круг вопросов: гуманитарная, финансовая, экономическая, энергетическая политика.

Премьер подчеркнул, что также стороны обсудили приоритетные вопросы, в частности, победу Украины в войне против России.

Как сообщалось, по прибытии в Киев премьер Польши Матеуш Моравецкий возложил цветы к Памятник жертвам Голодомора.

Темы: ПольшаЛитваУкраинавойна
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