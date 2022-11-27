Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ближайшие недели возрастет общий темп операций на фронте в Украине – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 ноября 2022, 03:28
украинские военные, фото Генштаба

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что в ближайшее время возрастет общий темп военных операций, это может произойти в течение следующих нескольких недель.

Источник: ISW

Детали: Аналитики сообщают, что общий темп операций вдоль линии фронта замедлился в последние дни из-за ухудшения погодных условий, но, вероятно, увеличится в течение следующих нескольких недель, когда температура снизится и земля замерзнет по всему театру боевых действий.

Украинские и российские сообщения с критически важных участков фронта на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон пока осложнены сильным болотом в результате дождей.

Как отмечают эксперты, прогнозируемое снижение температуры по всей территории Украины в течение следующей недели, вероятно, приведет к замерзанию почвы и ускорит темпы боевых действий, поскольку мобильность обеих сторон увеличится.

Неизвестно, активно ли какая-либо из сторон готовится к возобновлению крупных наступательных или контрнаступательных операций в это время, но метеорологические факторы, которые препятствовали таким операциям, начнут ослабляться.

В то же время российские чиновники продолжают усилия по депортации детей в Россию под видом программ медицинской реабилитации и усыновления.

ВИДЕО ДНЯ

Украинский центр сопротивления сообщил 26 ноября, что российская оккупационная администрация в Луганской области провела медицинские осмотры 15 000 детей в возрасте от двух до 17 лет и установила, что 70% детей (10 500) нуждаются в "специальной медицинской помощи", что требует их вывоза в Россию для "лечения".

При этом в институте заявляют, что отчет центра согласуется с предварительной оценкой ISW о том, что российские чиновники проводят целенаправленную кампанию депопуляции на оккупированных украинских территориях.

По данным аналитиков, российские чиновники, возможно, пытаются уравновесить влияние финансиста группы "Вагнера" Евгения Пригожина через продвижение других параллельных военных структур.

В частности, российские чиновники назначили связанного с Виктором Януковичем прокремлевского бизнесмена Армена Саркисяна новым администратором тюрем на оккупированных Россией территориях Украины, и Саркисян намерен использовать эту роль для создания новой "частной военной компании".

По данным ISW, российские официальные лица могут и в дальнейшем способствовать существующим параллельным военным структурам Кадырова и усилиям Саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия растущему влиянию Пригожина.

Также аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, используют инертные крылатые ракеты Х-55 в своей массированной кампании ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, что еще больше подчеркивает истощение арсенала высокоточного оружия российских военных.

Ключевые выводы ISW по итогам анализа боевых действий 26 ноября:

  • Общий темп операций в Украине, вероятно, увеличится в течение следующих недель, поскольку земля замерзает по всему театру боевых действий.
  • Российские чиновники продолжают усилия по депортации украинских детей в Россию.
  • Российские чиновники, возможно, пытаются противодействовать растущему влиянию финансиста ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина путем продвижения других параллельных российских военных структур.
  • Российские войска, вероятно, используют инертные ракеты Х-55, предназначенные исключительно для несения ядерных боеголовок, в своей кампании против украинской инфраструктуры, что подчеркивает истощение российских вооруженных сил высокоточным оружием.
  • Российские войска продолжали оборонительные операции против продолжающихся украинских контрнаступательных операций на линии Сватово-Кременная.
  • Оккупанты продолжали наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях.
  • Российско-террористические войска продолжали создавать фортификационные сооружения на востоке Херсонской области.
  • Тактические, логистические и технические просчеты российских войск продолжают снижать моральный дух российских военнослужащих и побуждают к поиску "козлов отпущения".

Темы: война
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоДень ЧМ-22: Марокко победило Бельгию, немцы завоевали шанс на плей-офф

Зеленский: Террористы готовят новые удары, неделя может быть такой же сложной

видеоАрахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок" с "Пунктами несокрушимости"

В Латвии в ДТП с эстонским автобусом пострадали украинские военные

Кличко – на упреки Зеленского и "слуг": Манипулировать не надо, все пункты работают

Лукашенко: США удерживают Украину от переговоров, чтобы растоптать Россию

Все новости...
В Пологах нашли место, где оккупанты держат пленных украинцев
Британия подготовила 10 украинских экипажей для вертолетов Sea King
Россияне обстреляли Чернобаевку – ранили ребенка
NYT: В Украине за день используют столько артиллерии, как в Афганистане за месяц
Последние новости
00:48
фотоНесмотря на режим экономии электроэнергии, в Одессе открыли ледовый каток – СМИ
00:20
В полиции Киевщины рассказали об уровне преступности во время отключений света
00:14
Россияне из ствольной артиллерии ударили по приграничному селу на Сумщине
23:48
Количество жертв удара РФ по Вышгороду возросло до 7 – полиция
23:23
В Праге впервые после пандемии открыли Рождественскую ярмарку, но освещения будет меньше
22:57
На Харьковщине за день подорвались два человека
22:56
видеоДень ЧМ-22: Марокко победило Бельгию, немцы завоевали шанс на плей-офф
22:19
Зеленский: Террористы готовят новые удары, неделя может быть такой же сложной
22:06
Оползень на острове в Италии: 7 погибших, поисковая операция продолжается
21:49
видеоАрахамия дал Кличко неделю на "исправление ошибок" с "Пунктами несокрушимости"
Все новости...