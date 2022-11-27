В ближайшие недели возрастет общий темп операций на фронте в Украине – ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что в ближайшее время возрастет общий темп военных операций, это может произойти в течение следующих нескольких недель.

Источник: ISW

Детали: Аналитики сообщают, что общий темп операций вдоль линии фронта замедлился в последние дни из-за ухудшения погодных условий, но, вероятно, увеличится в течение следующих нескольких недель, когда температура снизится и земля замерзнет по всему театру боевых действий.

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Украинские и российские сообщения с критически важных участков фронта на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон пока осложнены сильным болотом в результате дождей.

Как отмечают эксперты, прогнозируемое снижение температуры по всей территории Украины в течение следующей недели, вероятно, приведет к замерзанию почвы и ускорит темпы боевых действий, поскольку мобильность обеих сторон увеличится.

Неизвестно, активно ли какая-либо из сторон готовится к возобновлению крупных наступательных или контрнаступательных операций в это время, но метеорологические факторы, которые препятствовали таким операциям, начнут ослабляться.

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В то же время российские чиновники продолжают усилия по депортации детей в Россию под видом программ медицинской реабилитации и усыновления.

Украинский центр сопротивления сообщил 26 ноября, что российская оккупационная администрация в Луганской области провела медицинские осмотры 15 000 детей в возрасте от двух до 17 лет и установила, что 70% детей (10 500) нуждаются в "специальной медицинской помощи", что требует их вывоза в Россию для "лечения".

При этом в институте заявляют, что отчет центра согласуется с предварительной оценкой ISW о том, что российские чиновники проводят целенаправленную кампанию депопуляции на оккупированных украинских территориях.

По данным аналитиков, российские чиновники, возможно, пытаются уравновесить влияние финансиста группы "Вагнера" Евгения Пригожина через продвижение других параллельных военных структур.

В частности, российские чиновники назначили связанного с Виктором Януковичем прокремлевского бизнесмена Армена Саркисяна новым администратором тюрем на оккупированных Россией территориях Украины, и Саркисян намерен использовать эту роль для создания новой "частной военной компании".

По данным ISW, российские официальные лица могут и в дальнейшем способствовать существующим параллельным военным структурам Кадырова и усилиям Саркисяна по созданию частной военной компании для противодействия растущему влиянию Пригожина.

Также аналитики предполагают, что российские войска, вероятно, используют инертные крылатые ракеты Х-55 в своей массированной кампании ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины, что еще больше подчеркивает истощение арсенала высокоточного оружия российских военных.

Ключевые выводы ISW по итогам анализа боевых действий 26 ноября: