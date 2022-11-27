ВСУ отбили вражеские атаки и ударили по 11 районам сосредоточения врага – сводка

За минувшие сутки Силы обороны отбили атаки возле 5 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях и ударили по 11 районам сосредоточения врага.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Марьинка, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

Реклама:

Враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам города Днепр и совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданских объектах, в частности, города Херсон.

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, вражеские подразделения выполняют задачи по прикрытию участка российско-украинской границы и ведения демонстрационных и провокационных действий.

ВИДЕО ДНЯ

На Слобожанском направлении оккупанты обстреляли из танков, минометов и ствольной артиллерии районы населенных пунктов Стрелечье, Красное, Чугуновка, Избицкое, Огирцево, Бочковое, Бударки и Амбарное Харьковской области.

На Купянском направлении враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий.

На Лиманском направлении – ведет оборону. Осуществил обстрелы из танков и артиллерии по районам населенных пунктов Берестовое, Купянск, Куриловка, Табаевка, Крохмальное Харьковской области; Невское Луганской области и Ямполовка и Торское в Донецкой области. В районе населенного пункта Стельмаховка российские оккупанты применили тяжелые огнеметные системы ТОС-1А.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях противник продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Нанес огневого поражения по районам населенных пунктов Андреевка, Спирное, Берестовое, Белогоровка, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Авдеевка, Водяное, Первомайское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг обороняется. Осуществил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по позициям Сил обороны и районах населенных пунктов Новоукраинка, Угледар, Времовка, Новоселка и Новополь Донецкой области и Полтавка, Малиновка, Красное, Железнодорожное, Дорожнянка, Новоданиловка и Плавни на Запорожье.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник задействовал минометы, танки, ствольную и реактивную артиллерию для поражения населенных пунктов Республиканец, Приднепровское, Антоновка Херсонской области и города Херсон.

Подтверждено огневое поражение 25 ноября районов сосредоточения живой силы противника в районах населенных пунктов Мелитополь, Пологи и Михайловка Запорожской области. Потери оккупантов составили более 100 человек ранеными, уничтожено около 10 единиц военной техники различных типов и 2 склада боеприпасов.

Украинские ракетчики и артиллеристы за минувшие сутки поразили 2 пункта управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также один другой важный объект противника.