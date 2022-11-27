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Орбан: "Нам нужна суверенная Украина, чтобы Россия не представляла угрозы для Европы"

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 07:43

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, известный приверженностью к Кремлю и тем, что перекладывал вину за войну на Запад, заявил, что нужно позаботиться о том, чтобы Украина оставалась суверенным государством, чтобы Россия не могла представлять угрозу для Европы.

Как сообщает "Европейская правда", его заявление приводит 24.hu. Орбан сказал об этом, выступая на конгрессе участников Международного объединения христианских демократов (CDI), где он является вице-президентом. 

Говоря о политической ситуации в Европе, Орбан заявил о ряде одновременных вызовов - войне в Украине, экономическом кризисе, нелегальной миграции и "распространении западной неомарксистской идеологии". 

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Относительно войны Орбан сказал, что Европа объединена по поводу того, что является ее целью и самое важное, чтобы Россия не представляла угрозы для Европы - "для чего нам нужна суверенная Украина". 

В то же время, он продолжил критиковать европейские санкции против России, отмечая, что нужно избежать рецессии, а высокие цены на энергоносители из-за войны и санкций Евросоюза усложняют эту задачу для стран Центрально-Восточной Европы.

Как сообщалось, в Будапеште определили возможную кандидатуру своего нового посла в Украине.

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Темы: ВенгрияРосcиявойна
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