Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Правительство Германии планирует смягчить правила обретения гражданства

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 16:19
Правительство Германии планирует смягчить правила обретения гражданства
немецкий паспорт, фото picture alliance via Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к реформам в правилах получения гражданства, на следующий день после того, как Министерство внутренних дел заявило, что законопроект о процессе получения гражданства "почти готов".

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

"Натурализация нуждается в лучших правилах. Речь идет об уважении и, конечно же, о нашем процветании. Потому что все эти женщины и мужчины вносят свой вклад в сильную экономику. Будет хорошо, если они также выберут немецкое гражданство", - сказал Шольц.

Реклама:

Канцлер подчеркнул неотъемлемую роль, которую сыграли иммигранты в восстановлении и укреплении Германии.

"Германия стала страной надежды для многих. Женщины и мужчины, а иногда и дети, приехавшие в Германию, внесли огромный вклад в то, что наша экономика стала такой сильной, какой она является сегодня", - добавил он.

Изменение правил получения гражданства является одной из реформ, которые трехпартийная коалиция обещала провести, придя к власти в декабре 2021 года.

ВИДЕО ДНЯ

Немецкие СМИ ранее сообщили, что Министерство внутренних дел готовит законопроект, который позволит иностранцам, проживающим в Германии, подавать заявление на натурализацию через пять лет вместо восьми. В министерстве заявили, что предложения еще обсуждаются.

Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что сокращение времени ожидания для получения права на гражданство является "стимулом для интеграции".

Темы: Германия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Германия
Германия передала Украине танки Leopard 1 и радиолокационную систему TRML-4D
В Германии согласовали реформу разведки в ответ на деятельность шпионов РФ
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Последние новости
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
20:36
На юге ПВО сбила три вражеских разведывательных беспилотника
20:19
Ряд услуг сервисных центров МВД подорожают с 1 января
20:14
Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов
20:08
Зеленский обсудил с Папой Римским "формулу мира"
Все новости...
Реклама: