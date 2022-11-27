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Правительство Германии планирует смягчить правила обретения гражданства

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 17:19
немецкий паспорт, фото picture alliance via Getty Images

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к реформам в правилах получения гражданства, на следующий день после того, как Министерство внутренних дел заявило, что законопроект о процессе получения гражданства "почти готов".

Об этом пишет Politico, сообщает "Европейская правда".

"Натурализация нуждается в лучших правилах. Речь идет об уважении и, конечно же, о нашем процветании. Потому что все эти женщины и мужчины вносят свой вклад в сильную экономику. Будет хорошо, если они также выберут немецкое гражданство", - сказал Шольц.

Канцлер подчеркнул неотъемлемую роль, которую сыграли иммигранты в восстановлении и укреплении Германии.

"Германия стала страной надежды для многих. Женщины и мужчины, а иногда и дети, приехавшие в Германию, внесли огромный вклад в то, что наша экономика стала такой сильной, какой она является сегодня", - добавил он.

Изменение правил получения гражданства является одной из реформ, которые трехпартийная коалиция обещала провести, придя к власти в декабре 2021 года.

Немецкие СМИ ранее сообщили, что Министерство внутренних дел готовит законопроект, который позволит иностранцам, проживающим в Германии, подавать заявление на натурализацию через пять лет вместо восьми. В министерстве заявили, что предложения еще обсуждаются.

ВИДЕО ДНЯ

Министр внутренних дел Нэнси Фезер заявила, что сокращение времени ожидания для получения права на гражданство является "стимулом для интеграции".

Темы: Германия
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