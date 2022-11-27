Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Германии зарегистрировано более миллиона беженцев из Украины

"Европейская правда"Воскресенье, 27 ноября 2022, 18:52
украинцы в Дюссельдорфе, Германия, фото NurPhoto via Getty Images

В Германии зарегистрировано почти 1,03 миллиона украинских беженцев с начала российского вторжения в Украину.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, с 24 февраля около 7,9 млн. человек из Украины ищут защиты за рубежом из-за войны.

Больше всего украинских беженцев приняла Польша - более 1,5 миллиона человек. Чешская Республика также приняла много украинцев по отношению к количеству жителей (около 10,7 млн. человек), а именно около 463 000.

Во Франции зарегистрированы около 119 000 беженцев, в Италии около 173 000 и в Испании около 154 000.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что странам, принимающим украинских беженцев, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому факту, что украинцы останутся в стране на долгие годы после окончания войны.

Как сообщалось, для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, создали платформу поиска работы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Германиябеженцы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

фотоНовые обыски у УПЦ МП: СБУ нашла пропаганду, которая отрицает существование Украины

В Киев прибыли главы МИД сразу семи стран Балтии и Северной Европы

Государства НАТО могут оказать новую поддержку Украине – АР

фотоУчитель физики наводил российские ракеты на школы в Славянске

У Шольца заявили, что согласятся на расширение ЕС только в случае его реформы

Все новости...
Германия
Правительство Германии планирует смягчить правила обретения гражданства
Германия сообщила о предоставлении Украине дополнительных тягачей Oshkosh и защищенных машин
Германия поддерживает запрет импорта трубопроводной нефти с января - Шольц
Последние новости
15:21
Наукові розробки українських учнів полетіли у космос на американському кораблі
15:07
Попытка Украины вернуть Крым будет кровавой и тяжелой – The Economist
15:01
В Киеве в режиме аварийных отключений 55% абонентов – КГВА
14:44
фотоОккупанты обустраивают склад боеприпасов возле школы в центре Мариуполя – советник мэра
14:39
Россияне продолжают воровать украинское зерно
14:28
В "Армию восстановления" привлекли уже более 2000 безработных: им выплатили 8,5 миллионов
14:28
Финляндия готова принять зимой еще 10 тысяч украинцев
14:25
Программа "єОселя": Ощадбанк выдал кредитов более чем на 200 миллионов
14:23
ГУР: Информация о новом наступлении из Беларуси - фейк, чтобы посеять панику
14:15
Большой адронный коллайдер остановили на 2 недели раньше для экономии электроэнергии
Все новости...