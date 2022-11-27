В Германии зарегистрировано более миллиона беженцев из Украины

В Германии зарегистрировано почти 1,03 миллиона украинских беженцев с начала российского вторжения в Украину.

Об этом пишет Spiegel, сообщает "Европейская правда".

По данным агентства ООН по делам беженцев УВКБ ООН, с 24 февраля около 7,9 млн. человек из Украины ищут защиты за рубежом из-за войны.

Больше всего украинских беженцев приняла Польша - более 1,5 миллиона человек. Чешская Республика также приняла много украинцев по отношению к количеству жителей (около 10,7 млн. человек), а именно около 463 000.

Во Франции зарегистрированы около 119 000 беженцев, в Италии около 173 000 и в Испании около 154 000.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что странам, принимающим украинских беженцев, таким как Германия и Польша, придется приспосабливаться к тому факту, что украинцы останутся в стране на долгие годы после окончания войны.

Как сообщалось, для украинцев, спасающихся от войны в ЕС, создали платформу поиска работы.