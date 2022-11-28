В шести странах ликвидировали "суперкартель", контролирующий треть торговли кокаином в Европе

Правоохранительные органы шести стран объединили усилия для уничтожения "суперкартеля" наркоторговцев, которые контролируют около трети торговли кокаином в Европе.

Об этом сообщило в понедельник агентство по борьбе с преступностью Европейского союза Европол, пишет "Европейская правда".

Европол отметил, что в ходе расследования было арестовано 49 подозреваемых, а последняя серия рейдов по всей Европе и в ОАЭ проходила в период с 8 по 19 ноября.

Больше всего арестов было проведено в Нидерландах - 14 подозреваемых в 2021 году. Европол сообщил, что шесть "особо важных целей" были арестованы в Дубае.

По данным агентства, полицейские силы, участвующие в операции "Свет пустыни", нацелились на "командно-контрольный центр и логистическую инфраструктуру наркоторговли в Европе".

В ходе расследований, проведенных в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и ОАЭ при поддержке Европола, было изъято более 30 тонн наркотиков.

Управление по борьбе с наркотиками США также сыграло свою роль в уничтожении организации, которая также занималась отмыванием денег, сообщил Европол.

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"Масштабы ввоза кокаина в Европу под контролем и командованием подозреваемых были огромными", - заявили в Европоле. Подозреваемые использовали зашифрованную связь для организации поставок наркотиков.

Как сообщалось, в порту Антверпена изымается столько кокаина, что "улов" приходится хранить на таможне - это создает дополнительные риски, поскольку наркотиками могут заинтересоваться наркогруппировки.