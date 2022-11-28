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ГУР: Информация о новом наступлении из Беларуси - фейк, чтобы посеять панику

Роман ПетренкоПонедельник, 28 ноября 2022, 14:23
беларусские вояки, фото гур

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов рассказал, что информация, что Беларусь якобы готовит наступление, распространяется, чтобы посеять панику.

Источник: Юсов в эфире Freedom

Прямая речь Юсова: "Мы видим разные цели, то есть с одной стороны посеять панику среди населения, среди украинцев, в том числе жителей приграничных районов и областей. И дезориентировать украинские силы обороны, рассредоточить силы, перебросить силы с других направлений.

Ну и также объектом и целями этой специальной психологической операции информационной является сама Беларусь и белорусы, то есть нагнетание. Сделать так, чтобы заискрило, и все-таки втянуть саму Беларусь в полномасштабную войну, чего до этого момента не было".

Детали: Юсов тем временем отмечает, что нельзя сказать об отсутствии угрозы от режима Лукашенко - он помогает России оружием, техникой, воздушным пространством.

Но, по данным ГУР, говорить, что в ближайшем времени произойдет полномасштабное вторжение и втягивание Беларуси в войну, нельзя.

Темы: разведкаБеларусьпропагандаРосcия
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