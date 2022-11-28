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Глава МИД Швеции: Решить этот конфликт может только военное поражение России

"Европейская правда"Понедельник, 28 ноября 2022, 18:17

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Линдстрём убежден, что единственный способ справедливой развязки в войне РФ против Украины - чтобы Россия потерпела поражение на поле боя. 

Как сообщает LRT, об этом он сказал в интервью литовским СМИ, пишет "Европейская правда".  

Тобиас Линдстрем напомнил о последнем пакете военной помощи Швеции для Украины, который стал больше совокупной стоимости всех предыдущих - с зимней одеждой для военных, средствами ПВО и другим. 

"Мы готовы делать больше и больше - потому что мы помогаем Украине, а Украина помогает всем нам остановить Россию. Только нанеся ей поражение в войне, мы сможем обеспечить мирное и стабильное будущее. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена. А для этого последнее слово (в переговорах. - Ред.) должно быть за украинской властью. Но единственное, что может завершить этот конфликт - это военное поражение России", - сказал он. 

Министр продолжил эту аргументацию, отвечая на вопрос, как может измениться политика США после того, как республиканцы снова получили большинство в Палате представителей. По его мнению, поддержка Украины не ослабнет.  

"А на будущее, думаю, стоит объяснять всем по всему миру, что означало бы поражение Украины. Какой это был бы сигнал для всех, если бы Россия смогла реализовать свои амбиции? Как бы это расценили Китай, или Иран? Или другие авторитарные государства, которых это может натолкнуть на мысль, что война хоть и очень устаревший, но все еще возможный способ достижения политических целей. Это было бы абсолютно неприемлемо. Швеция - очень миролюбивая страна. Но мы умеем распознать войны, в которых необходимо победить", - подчеркнул Тобиас Линдстрём. 

Напомним, 28 ноября Тобиас Линдстрем вместе с еще шестью главами МИД нордических стран - Литвы, Латвии, Эстонии, Финляндии, Норвегии и Исландии - находится с визитом в Киеве

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Темы: ШвецияРосcияУкраинавойна
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