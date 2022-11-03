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Со здания ОГА в Херсоне исчез российский флаг

Елена РощинаЧетверг, 3 ноября 2022, 10:38
Со здания ОГА в Херсоне исчез российский флаг
Херсонская ОГА 3 ноября, фото из Telegram Юрия Соболевского

В Херсоне со здания областной государственной администрации исчез флаг Российской Федерации.

Источник: первый заместитель главы Херсонского облсовета Юрий Соболевский, местное издание "Мост", телеканал "Херсон Плюс"

Детали: Чиновник показал свежее фото, сделанное 3 ноября, на котором видно, что российского триколора на здании нет. 

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Прямая речь Соболевского: "Херсонская областная государственная администрация. Фото сделано сегодня. Таинственное исчезновение сами понимаете чего... Херсон был, есть и будет только украинским. И если не мы, так сами снимете свои тряпки".

Детали: "Херсон Плюс" сообщает, что с площади Свободы исчезли блокпосты. "Военные бежали и оставили в гаражах даже топливо", – отмечает телеканал.

Этому предшествовало: 27 октября украинский Центр национального сопротивления сообщил, что россияне перенесли свою оккупационную администрацию в Херсонской области на левый берег Днепра, то есть вывезли из Херсона. К этому их побудило контрнаступление ВСУ и разрушение мостов через реку.

УП, обновлено
Темы: Херсоноккупациядеоккупация
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