Оккупанты Херсона перевезли свою "власть" на левый берег – Сопротивление
Четверг, 27 октября 2022, 14:42
Россияне перенесли свою оккупационную администрацию Херсонской области на левый берег Днепра.
Источник: Центр национального сопротивления
Дословно ЦНС: "Враг активно готовит город к уличным боям, и перевозит свои фейковые учреждения на левый берег. В то же время коллаборанты вывезли свои семьи в Крым под предлогом "эвакуации из-за обстрелов ВСУ"".
Детали: Сообщается, что сейчас правый берег Херсонщины остался без коллаборантов и гауляйтеров. Там сейчас находятся только оккупационные войска и местные жители.
ЦНС призывает жителей по возможности покинуть Херсон и выехать на подконтрольную Киеву территорию, чтобы не становиться заложниками врага.
Предыстория:
- Ранее сообщалось, что российские оккупанты перемещают военную технику и личный состав с правого на левый берег Днепра на Херсонщине на фоне недавних стремительных успехов ВСУ по деоккупации области.
- 19 октября коллаборант Владимир Сальдо заявил, что так называемое руководство Херсонской области решило перебраться на левый берег в связи с якобы подготовкой контрнаступления ВСУ.
- Российские оккупанты демонтировали в Херсоне памятники российским полководцам Александру Суворову и Федору Ушакову и забрали их с собой во время бегства из города.
- Также захватчики украли из оккупированного Херсона памятник и останки российского князя Григория Потемкина, которые хранились в Свято-Екатерининском храме.
- Министр культуры Александр Ткаченко в шутку поблагодарил оккупантов Херсощины, которые, убегая, забрали с собой памятники Суворову и Ушакову, за помощь в дерусификации Украины.
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