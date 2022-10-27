Оккупанты Херсона перевезли свою "власть" на левый берег – Сопротивление

Россияне перенесли свою оккупационную администрацию Херсонской области на левый берег Днепра.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно ЦНС: "Враг активно готовит город к уличным боям, и перевозит свои фейковые учреждения на левый берег. В то же время коллаборанты вывезли свои семьи в Крым под предлогом "эвакуации из-за обстрелов ВСУ"".

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Детали: Сообщается, что сейчас правый берег Херсонщины остался без коллаборантов и гауляйтеров. Там сейчас находятся только оккупационные войска и местные жители.

ЦНС призывает жителей по возможности покинуть Херсон и выехать на подконтрольную Киеву территорию, чтобы не становиться заложниками врага.

Предыстория: