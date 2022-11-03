Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту G20
Четверг, 3 ноября 2022, 12:23
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо и обсудил подготовку к саммиту "Группы 20" (G20) на острове Бали.
Источник: Зеленский в Twitter
Прямая речь: "Провел разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Обсудили важность продолжения действия Зерновой инициативы.
Украина готова и в дальнейшем быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Уделили также внимание подготовке к саммиту G20".
Напомним:
- Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.
- После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Путин думает, участвовать ли в саммите.
- Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи под вопросом.