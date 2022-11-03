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Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту G20

Алена МазуренкоЧетверг, 3 ноября 2022, 11:23
Зеленский обсудил с президентом Индонезии подготовку к саммиту G20
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо и обсудил подготовку к саммиту "Группы 20" (G20) на острове Бали.

Источник: Зеленский в Twitter 

Прямая речь: "Провел разговор с президентом Индонезии Джоко Видодо. Обсудили важность продолжения действия Зерновой инициативы.

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Украина готова и в дальнейшем быть гарантом глобальной продовольственной безопасности. Уделили также внимание подготовке к саммиту G20".

Напомним: 

  • Индонезия в ноябре 2022 года будет принимать саммит "Группы 20" (G20) на острове Бали.
  • После полномасштабного вторжения России в Украину Джоко Видодо не отменил приглашение на саммит президенту РФ Владимиру Путину, но пригласил на встречу G20 президента Украины Владимира Зеленского. Путин думает, участвовать ли в саммите. 
  • Из-за возможного присутствия президента России состав участников встречи под вопросом.

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Темы: ЗеленскийИндонезияРосcиямеждународные отношения
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