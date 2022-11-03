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Херсонщина: Оккупанты собираются вывезти солнечные электростанции и угрожают забирать лодки

Елена РощинаЧетверг, 3 ноября 2022, 12:54
Херсонщина: Оккупанты собираются вывезти солнечные электростанции и угрожают забирать лодки
Солнечная электростанция, фото из Telegram ГУР

В оккупированных районах Херсонской области россияне объявили "ревизию" объектов солнечной генерации электроэнергии и запретили пользоваться лодками.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Дословно: "В оккупированных районах Херсонской области рашисты объявили о проведении "ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии". Если владельцы имущества не появятся в установленные сроки чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет "национализировано" (похищено) и передано созданной оккупантами фейковой компании "ГУП Херсоноблэнерго". Впоследствии имущество планируется вывезти на территорию РФ".

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Детали: Кроме того, по данным ГУР, местных жителей предупреждают, что все причалы (даже небольшие сельские) должны быть пустыми. В случае пребывания там каких-либо плавсредств, их или уничтожат, или конфискуют.

Также у местных жителей отбирают автомобили для использования оккупационными войсками.

Этому предшестовало: 2 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты начали "эвакуировать" гражданское население не только с правого берега Херсонской области, но и с левого, а также планируют присвоить объекты солнечной генерации электроэнергии.

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Темы: Херсонская областьоккупацияразведка
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