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Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского

Алена МазуренкоЧетверг, 3 ноября 2022, 13:17
Рада лишила мандатов Рабиновича и Васильковского

Верховная Рада лишила мандатов, народных депутатов Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича, которых ранее лишили гражданства. 

Источник: член фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь: "Сегодня (3 ноября - ред.) парламент досрочно прекратил полномочия народных депутатов Васильковского И.И. и Рабиновича В.З., которых 18 июля 2022 года указом президента No 502/2022 были лишены гражданства Украины".

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Детали: По словам нардепа, соответствующие постановления поддержали 292 и 304 голосами "за".

Железняк сообщил, что в Раде сейчас осталось 417 нардепов.

Васильковского избирали в Раду в одномандатном избирательном округе №139 (Одесская область) от партии "Слуга народа", а Рабиновича - в общегосударственном многомандатном избирательном округе от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

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Темы: Верховная РадаРабиновичОПЗЖ
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