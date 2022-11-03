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Тела 868 мирных жителей обнаружили в освобожденных от россиян городах и селах – полиция

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 3 ноября 2022, 14:27
Тела 868 мирных жителей обнаружили в освобожденных от россиян городах и селах – полиция
Алексей Сергеев на брифинге 3 ноября

В некоторых населенных пунктах Харьковщины, Донетчины и Херсонщины обнаружили тела 868 гражданских, погибших во время российской оккупации.

Источник: начальник департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Алексей Сергеев на брифинге 3 ноября

Прямая речь: "С начала деоккупационных мероприятий полицией в Донецкой, Харьковской и Херсонских областях обнаружены тела 868 гражданских лиц, из них 24 ребенка. Только за минувшие сутки в указанных регионах обнаружены тела 14 человек, что является очередным подтверждением того, что Россия осуществляет фактически геноцид украинского народа".

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Детали: Сергеев сообщил, что полиция обеспечила стабилизационные мероприятия в 375 оккупированных населенных пунктах: 43 в Донецкой области, 244 в Харьковской области и 88 в Херсонской области. Восстановлена работа 14 подразделений полиции: 10 на Харьковщине и по два в Донецкой и Херсонской областях.

Он отметил, что на этих территориях ориентировочно проживает почти 86 тысяч человек.

Напомним: 26 октября Минреинтеграции сообщило, что на недавно освобожденных территориях уже эксгумировали около тысячи тел погибших военных и гражданских лиц.

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Темы: деоккупацияполицияжертвывойна
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