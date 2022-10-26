На деоккупированных территориях эксгумировали около тысячи тел погибших

На недавно освобожденных территориях уже эксгумировали около тысячи тел погибших военных и гражданских лиц.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Дословно Минреинтеграции: "В результате поисковой работы уже эксгумировали около тысячи тел погибших героев и мирных граждан. В частности, почти 450 в Изюме – на месте одного из самых массовых захоронений.

Реклама:

Открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, но и гражданские – взрослые и дети. Но точные данные станут известны только после экспертизы".

Детали: Сообщается, что работа по эксгумации продолжается в сотрудничестве с силовыми структурами, пиротехниками и поисковыми группами, созданными при ОВА.

В министерстве напомнили, что работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

ВИДЕО ДНЯ

Сообщить о пропавших лицах можно непосредственно уполномоченному: (099) 792-01-26.

Предыстория: