Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На деоккупированных территориях эксгумировали около тысячи тел погибших

Ирина БалачукСреда, 26 октября 2022, 13:44
Эксгумация тел погибших в Изюме. Фото из Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

На недавно освобожденных территориях уже эксгумировали около тысячи тел погибших военных и гражданских лиц.

Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 

Дословно Минреинтеграции: "В результате поисковой работы уже эксгумировали около тысячи тел погибших героев и мирных граждан. В частности, почти 450 в Изюме – на месте одного из самых массовых захоронений.

Открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, но и гражданские – взрослые и дети. Но точные данные станут известны только после экспертизы".

Детали: Сообщается, что работа по эксгумации продолжается в сотрудничестве с силовыми структурами, пиротехниками и поисковыми группами, созданными при ОВА.

В министерстве напомнили, что работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.

Сообщить о пропавших лицах можно непосредственно уполномоченному: (099) 792-01-26.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: 

Темы: деоккупациявойнажертвыИзюм
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики

Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА

видеоМаск принес раковину в офис Twitter: намекает, что купил

Зеленский: самые жесткие бои - в Донецкой области, российское командование гонит людей на смерть

Россия просит "разблокировать отношения", пусть сначала разблокирует Черное море – Зеленский

Президент Гвинеи-Бисау после встречи с Путиным приехал к Зеленскому и объяснил позицию

Все новости...
деоккупация
На Харьковщине в оккупации 28 населенных пунктов - ОВА
Верещук просит украинцев за рубежом не возвращаться в Украину на зиму
Генерал Сырский рассказал о стратегии ВСУ во время освобождения Харьковщины
Последние новости
06:32
С Черного моря вражеский флот угрожает 16 "Калибрами" - командование
05:34
Путин не заинтересован в переговорах с Украиной и имеет цели воевать дальше – американские аналитики
04:34
Силы обороны уничтожили 2 вражеских блиндажа с личным составом - ОК "Юг"
04:05
Глава ОВА: На Киевщине ПВО ликвидировала вражеские воздушные объекты
03:37
Россия снова угрожает ООН – США
02:38
За два часа ВСУ уничтожили 19 вражеских "шахедов" и ракету Х-59
01:58
Россияне нанесли удар по Киевской области, службы ликвидируют пожар – ОВА
01:50
Враг атаковал Запорожье – возник пожар
01:34
Сумщина: по приграничному селу прилетело 18 мин
00:54
"Месть за помощь Израиля Украине": российские хакеры атаковали сайт Кнессета
Все новости...