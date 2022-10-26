На деоккупированных территориях эксгумировали около тысячи тел погибших
На недавно освобожденных территориях уже эксгумировали около тысячи тел погибших военных и гражданских лиц.
Источник: Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий
Дословно Минреинтеграции: "В результате поисковой работы уже эксгумировали около тысячи тел погибших героев и мирных граждан. В частности, почти 450 в Изюме – на месте одного из самых массовых захоронений.
Открываются шокирующие факты зверств оккупантов: среди погибших не только военные, но и гражданские – взрослые и дети. Но точные данные станут известны только после экспертизы".
Детали: Сообщается, что работа по эксгумации продолжается в сотрудничестве с силовыми структурами, пиротехниками и поисковыми группами, созданными при ОВА.
В министерстве напомнили, что работает горячая линия уполномоченного по пропавшим без вести: 0 800 339 247. В выходные дни сообщения принимаются в Viber и Telegram по телефону: (095) 896-04-21.
Сообщить о пропавших лицах можно непосредственно уполномоченному: (099) 792-01-26.
Предыстория:
- 23 сентября в Изюме закончили эксгумацию из массового захоронения убитых оккупантами жителей – всего подняли 447 тел, среди которых есть дети.
- 25 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что в деоккупированном Изюме Харьковской области нашли еще два массовых захоронения с сотнями тел.
- 17 октября правоохранители сообщили, что эксгумировали уже 187 тел на месте массового захоронения погибших от рук оккупантов в городе Лиман – среди них 35 военных и 152 гражданских.