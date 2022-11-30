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Нижняя палата парламента Чехии разрешила обучение украинских военных в стране

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 07:20

Палата депутатов парламента Чехии согласовала пребывание украинских военных на территории страны для обучения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Ceske Noviny.

Палата депутатов также одобрила направление чешских военных для обучения украинцев в других странах-членах Европейского Союза и мандат для двух других иностранных миссий в Косово и Ираке.

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Это предложение, которое правительство утвердило в середине ноября, еще должны рассмотреть чешские сенаторы. Ожидается, что это произойдет в четверг.

Обучение украинских военных в Чехии будет проходить на полигоне Либавы. Согласно правительственному документу, до конца следующего года должно быть проведено пять четырехнедельных смен, в каждой из которых могут принять участие до 800 украинских военных.

Обучение базируется на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет передано миссии ЕС. Министры обороны стран ЕС согласились с необходимостью подготовки учебной миссии на неформальной встрече в Праге в августе.

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Позже Чехия должна выделить в миссию ЕС до 55 человек, которые будут действовать на территории других стран Евросоюза.

Как сообщалось, Испания имеет возможность обучать 2400 украинских военнослужащих в год в рамках недавно утвержденной миссии ЕС.

Темы: ЧехияУкраинаармияВооруженные силы
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