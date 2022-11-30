Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нижняя палата парламента Чехии разрешила обучение украинских военных в стране

"Европейская правда"Среда, 30 ноября 2022, 08:20

Палата депутатов парламента Чехии согласовала пребывание украинских военных на территории страны для обучения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило издание Ceske Noviny.

Палата депутатов также одобрила направление чешских военных для обучения украинцев в других странах-членах Европейского Союза и мандат для двух других иностранных миссий в Косово и Ираке.

Это предложение, которое правительство утвердило в середине ноября, еще должны рассмотреть чешские сенаторы. Ожидается, что это произойдет в четверг.

Обучение украинских военных в Чехии будет проходить на полигоне Либавы. Согласно правительственному документу, до конца следующего года должно быть проведено пять четырехнедельных смен, в каждой из которых могут принять участие до 800 украинских военных.

Обучение базируется на двустороннем соглашении между правительствами Чехии и Украины, но в будущем оно будет передано миссии ЕС. Министры обороны стран ЕС согласились с необходимостью подготовки учебной миссии на неформальной встрече в Праге в августе.

Позже Чехия должна выделить в миссию ЕС до 55 человек, которые будут действовать на территории других стран Евросоюза.

ВИДЕО ДНЯ

Как сообщалось, Испания имеет возможность обучать 2400 украинских военнослужащих в год в рамках недавно утвержденной миссии ЕС.

Темы: ЧехияУкраинаармияВооруженные силы
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Разведка Британии: У РФ проблемы с эффективностью стратегии ударов по инфраструктуре Украины 

ФотоВ России объявили в розыск адвоката Порошенко

Россияне не делают выводов и истощают силы возле Бахмута – ISW

Пентагон заключил миллиардный контракт на закупку NASAMS для Украины

День ЧМ-22: сенсационная победа Австралии, Польша в плей-офф

Кроме посольства подозрительный пакет получила испанская компания, чье оружие получает Украина

Все новости...
Чехия
В Чехии предлагают отключить посольство РФ от электричества, чтобы там "почувствовали вкус своих лекарств"
В Праге сотни людей вышли на протест против правительства Фиалы
Чехия сможет принять зимой не больше "десятков тысяч" украинских беженцев
Последние новости
11:08
Могут ли продлить рабочий день и отменить выходные учителям – ответили в профсоюзе МОН
11:00
ДТЭК добавил к отключениям света 750 столичных домов: причина
10:59
Лаврову привиделось, что ОБСЕ корректировала удары по Луганску и Донецку
10:52
В Херсоне пропал свет из-за обстрелов россиян 
10:38
фотоВ Лимане задержали коллаборационистку-псевдоголову микрорайона
10:23
Война в регионах: оккупанты продолжают бить по Херсону и другим городам Украины
10:20
Лукашенко собрал силовиков: обсуждают оборону Беларуси
10:20
Чехия хочет заменить российские вертолеты серии Ми американскими CH-47 Chinook
10:15
Для льгот война закончилась: государство возвращает бизнесу мирные правила налогообложения
10:15
Более 10 учеников живут на попечении учителей. Как харьковская гимназия вместе с детьми переехала в Вильнюс
Все новости...