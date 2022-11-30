ЕС с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов в пользу Украины

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду заявила, Брюссель вместе с партнерами разработает план конфискации замороженных российских активов, чтобы потом передать их на восстановление Украины и для компенсации ущерба, нанесенного войной РФ.

Об этом она сказала в своем обращении в среду, сообщает "Европейская правда".

"Россия должна финансово заплатить за разрушения, которые она вызвала. Убытки, нанесенные Украине, оцениваются в 600 миллиардов евро. Россия и ее олигархи должны компенсировать Украине убытки и покрыть расходы на восстановление страны. И у нас есть средства, чтобы заставить Россию заплатить. Мы заблокировали 300 миллиардов евро резервов российского Центрального банка и заморозили 19 миллиардов евро денег российских олигархов", - заявила фон дер Ляйен.

Она отметила, что в краткосрочной перспективе ЕС мог бы вместе с партнерами создать структуру для управления этими средствами и их инвестирования.

"Затем мы использовали бы полученные средства для Украины. А после снятия санкций эти средства должны быть использованы для того, чтобы Россия выплатила полную компенсацию за ущерб, нанесенный Украине", - отметила президент Еврокомиссии.

Она добавила, что ЕС будет работать над международным соглашением с партнерами, чтобы сделать это возможным законным способом.

Фон дер Ляйен также сообщила, что ЕС предлагает создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования преступления агрессии России.