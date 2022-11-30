Еврокомиссия рекомендовала приостановить выделение Венгрии 7,5 млрд евро

Европейская комиссия рекомендовала в среду заморозить выделение 7,5 миллиарда евро из фондов ЕС для Венгрии из-за проблем с верховенством права.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euronews.

До 19 ноября Будапешт должен был провести 17 реформ, согласованных с Еврокомиссией летом, чтобы избежать замораживания, которым угрожал Брюссель в рамках своего механизма верховенства права.

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"Несмотря на то, что ряд реформ был проведен или продолжается, Венгрия не смогла адекватно реализовать основные аспекты необходимых 17 корректирующих мер... как она обязалась", - заявили в Комиссии.

"В результате, Комиссия решила сохранить свое первоначальное предложение от 18 сентября о приостановлении 65% обязательств по трем операционным программам в рамках политики сплоченности на сумму 7,5 млрд евро", - добавили в Еврокомиссии.

Комиссар по вопросам бюджета Йоханнес Хан заявил, что новый механизм обусловленности верховенства права является "правильным инструментом для применения", поскольку в противном случае эти реформы "никогда бы не состоялись".

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Тем временем Комиссия одобрила план восстановления Венгрии после COVID-19 на сумму 5,8 млрд евро - шаг, который необходимо сделать до конца года, поскольку Венгрия является единственной страной-членом ЕС, которая еще не утвердила свой план.

Но Брюссель поставил определенные условия, требуя от Будапешта достичь 27 так называемых "сверхважных этапов" для того, чтобы получить эти средства.

Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис подчеркнул, что "все основные этапы должны быть выполнены в полном объеме, прежде чем Венгрия сможет подать свой запрос на выплату".

"Короче говоря, средства не поступят до тех пор, пока не будут должным образом выполнены основные этапы", - добавил он.

Страны ЕС должны будут проголосовать за одобрение двух рекомендаций Еврокомиссии квалифицированным большинством голосов, необходимым для того, чтобы оба решения были приняты.

Голосование может состояться не ранее 6 декабря, когда министры экономики соберутся в Брюсселе на встречу Ecofin, на которой Будапешт заблокировал принятие глобального корпоративного налога.

Такие вето Будапешта были расценены другими странами-членами как шантаж и попытки Венгрии добиться уступок в других вопросах, включая доступ к фондам ЕС, поддержку Украины и санкции против России.

Ган пояснил, что если Совет ЕС примет рекомендацию заморозить 7,5 миллиардов евро из фондов сплоченности, Еврокомиссия "будет осуществлять мониторинг с целью скорейшей отмены этой меры, но только проблемы будут решены".

На прошлой неделе депутаты Европарламента подавляющим большинством голосов поддержали резолюцию с призывом заморозить средства ЕС для Венгрии из-за нарушения верховенства права - 416 голосов "за" и 124 "против".