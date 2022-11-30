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Германия признала Голодомор геноцидом украинского народа

Среда, 30 ноября 2022, 20:07
Голодомор, весна 1934 года, фото Daily Express/Hulton Archive/Getty Images

Немецкий Бундестаг 30 ноября проголосовал за резолюцию, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Депутаты от Социал-демократической партии, Зеленых, Свободной демократической партии, а также оппозиционного Христианско-демократического союза подготовили внепартийную резолюцию, в которой высказываются за признание Голодомора геноцидом

"От голода и репрессий пострадала вся Украина, а не только ее зернопроизводящие регионы. С сегодняшней точки зрения, историко-политическая классификация как геноцида очевидна. Немецкий Бундестаг разделяет такую классификацию", - говорится в документе.

Документ отмечает, что принудительный голод также был направлен на "политическое подавление украинского национального сознания". Массовые смерти от голода не были следствием неурожая, а являются ответственностью политического руководства Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным. "Таким образом, Голодомор является преступлением против человечности", - заявляют парламентарии.

"Голодомор пришелся на время самых массовых преступлений против человечности на европейском континенте, жестокость которых была немыслимой до того времени. К ним относятся Холокост европейских евреев в его исторической уникальности, военные преступления Вермахта и спланированное убийство миллионов невинных гражданских лиц в рамках расистской немецкой войны на уничтожение на Востоке, за которые Германия несет историческую ответственность", - говорится в резолюции.

Депутаты призывают федеральное правительство помнить о жертвах Голодомора и способствовать его международной огласке - например, через образовательные программы. Правительство также должно противодействовать "любым попыткам запуска односторонних российских исторических нарративов".

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В Бундестаге во время голосования присутствовали посол Украины в Германии Алексей Макеев и бывший посол, а ныне заместитель главы МИД Андрей Мельник.

В прошлые годы МИД Германии выступал против признания Голодомора геноцидом.

Напомним, 24 ноября Верхняя палата парламента Ирландии, а также парламент Молдовы признали Голодомор геноцидом украинского народа, а парламент Румынии признал Голодомор преступлением против человечности и украинского народа.

Темы: голодоморгеноцидГермания
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