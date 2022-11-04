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Генштаб: На Луганщине оккупанты похитили и вывезли 30 человек

Ольга ГлущенкоПятница, 4 ноября 2022, 06:49
Генштаб: На Луганщине оккупанты похитили и вывезли 30 человек
иллюстративное фото armyinform

В Песках Луганской области в результате "фильтрации" оккупанты похитили и вывезли в неизвестном направлении 30 человек.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На временно захваченных территориях оккупанты продолжают нарушать нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

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В населенном пункте Пески Старобельского района Луганской области представители так называемой военной комендатуры провели фильтрационные мероприятия против местного населения".

Детали: По данным штаба, около 30 граждан похищены и вывезены в неизвестном направлении. Аналогичные мероприятия проводятся в населенных пунктах вдоль автодороги Олешки - Новая Каховка Херсонской области.

Кроме того, как отмечают в штабе, по автодорогам Херсонской области отмечается усиленное движение грузовых и легковых автомобилей с награбленным имуществом. Значительные ограбления происходят в Бериславе и близлежащих населенных пунктах.

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В частности, с предприятий обслуживания электросетей вывозится имущество и ремонтная база. В населенном пункте Тополевка российские оккупанты используют как "живой щит" местную школу и детский сад, где разместилось до трехсот вражеских солдат с техникой.

Темы: Луганская областьвойна
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