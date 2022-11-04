В Петербурге открыли центр вагнеровцев
В Санкт-Петербурге открыли "ЧВК Вагнер-центр", связанный со структурами российского бизнесмена Евгений Пригожин, также известного как "повар Путина".
Источник: издание SOTA, Медуза
Детали: Пришедшим на мероприятие предложили посмотреть клип Вики Цыгановой на песню "ЧВК" и ознакомиться с выставкой дронов.
Также в центре прошли несколько лекций. Выступающие рассказали о намерении создать в открывающемся центре среду для развития журналистики и IT-технологий, обругали людей, покинувших страну после начала войны, раскритиковали Youtube за выдачу в рекомендациях роликов Фонда борьбы с коррупцией Навального и заявили о желании создать собственную соцсеть.
Сообщается, что центр будет представлять собой не то бесплатный коворкинг для работающих на оборонку "патриотов", не то "дворец творчества пионеров, но для взрослых".
"Вагнер-центр" расположен по адресу Зольная улица, 2/А в объекте незавершенного строительства, который строится уже 9 лет и изначально назывался БЦ "Морская столица".
Предыстория:
- В конце сентября российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого также называют "поваром Путина", впервые признал, что сам создавал военизированное формирование "Вагнер" с 1 мая 2014 года ради захвата территорий Украины.