Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Петербурге открыли центр вагнеровцев

Ирина БалачукПятница, 4 ноября 2022, 15:56
В Петербурге открыли центр вагнеровцев
Здесь и далее фото SOTA

В Санкт-Петербурге открыли "ЧВК Вагнер-центр", связанный со структурами российского бизнесмена Евгений Пригожин, также известного как "повар Путина".

Источник: издание SOTA, Медуза

Детали: Пришедшим на мероприятие предложили посмотреть клип Вики Цыгановой на песню "ЧВК" и ознакомиться с выставкой дронов.

Реклама:

Также в центре прошли несколько лекций. Выступающие рассказали о намерении создать в открывающемся центре среду для развития журналистики и IT-технологий, обругали людей, покинувших страну после начала войны, раскритиковали Youtube за выдачу в рекомендациях роликов Фонда борьбы с коррупцией Навального и заявили о желании создать собственную соцсеть.  

 

Сообщается, что центр будет представлять собой не то бесплатный коворкинг для работающих на оборонку "патриотов", не то "дворец творчества пионеров, но для взрослых". 

 

"Вагнер-центр" расположен по адресу Зольная улица, 2/А в объекте незавершенного строительства, который строится уже 9 лет и изначально назывался БЦ "Морская столица".

ВИДЕО ДНЯ
 

Предыстория: 

Темы: РосcияВагнер
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Росcия
Мэр Москвы заявил о массированной атаке дронов на Центральный федеральный округ
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
Россияне заявили о сбитии беспилотников над несколькими областями
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: