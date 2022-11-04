В Петербурге открыли центр вагнеровцев

В Санкт-Петербурге открыли "ЧВК Вагнер-центр", связанный со структурами российского бизнесмена Евгений Пригожин, также известного как "повар Путина".

Источник: издание SOTA, Медуза

Детали: Пришедшим на мероприятие предложили посмотреть клип Вики Цыгановой на песню "ЧВК" и ознакомиться с выставкой дронов.

Также в центре прошли несколько лекций. Выступающие рассказали о намерении создать в открывающемся центре среду для развития журналистики и IT-технологий, обругали людей, покинувших страну после начала войны, раскритиковали Youtube за выдачу в рекомендациях роликов Фонда борьбы с коррупцией Навального и заявили о желании создать собственную соцсеть.

Сообщается, что центр будет представлять собой не то бесплатный коворкинг для работающих на оборонку "патриотов", не то "дворец творчества пионеров, но для взрослых".

"Вагнер-центр" расположен по адресу Зольная улица, 2/А в объекте незавершенного строительства, который строится уже 9 лет и изначально назывался БЦ "Морская столица".

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