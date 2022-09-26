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"Повар Путина" на фоне мобилизации признал, что это он стоит за ЧВК "Вагнер"

Елена РощинаПонедельник, 26 сентября 2022, 14:08
Повар Путина на фоне мобилизации признал, что это он стоит за ЧВК Вагнер
Евгений Пригожин, ТАСС

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого также называют "поваром Путина", впервые признал, что сам создавал военизированное формирование "Вагнер" с 1 мая 2014 года ради захвата территорий Украины. 

Источник: ответ Евгения Пригожина на вопрос редакции "Блокнот", который опубликовала во VKontakte пресс-служба компании "Конкорд" Пригожина

Детали: Журналисты поинтересовались, с чем связано то, что Пригожин перестал отрицать свою причастность к частной военной компании "Вагнер". Бизнесмен изложил свою версию событий.

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Прямая речь: "В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса (Пригожин этими словами продвигает пропаганду Кремля – ред.), когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались "казачки", и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских. 

Но очень быстро понял, что среди всех этих "казачков" и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть.

Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ "Вагнер". 

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Детали: По словам Пригожина, исключительно благодаря наемникам "Вагнера" были захвачены луганский аэропорт и многие другие территории, "изменилась судьба ЛНР и ДНР".

Бизнесмен заявил, что 8 лет журналисты ковырялись "в потном белье ЧВК "Вагнер" в попытке найти негатив", приписывали наемникам "все несуществующие грехи и грешки", а он отстаивал их право на "защиту интересов своей страны". 

По утверждению Пригожина, вагнеровцы "защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев" – и "стали одной из опор" России. 

Людей, убивавших за денежное вознаграждание, он называет "героями" и "патриотами".

Прямая речь: "Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма. 

А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту – и матчи надо выигрывать на поле противника".

Детали: При этом на запрос другой редакции о том, правда ли, что получившие повестку на мобилизацию россияне могут вместо службы в ВС РФ пойти добровольцами в ЧВК "Вагнер", в Конкорде не ответили: "Пресс-служба компании "Конкорд" воздержится от каких-либо комментариев. У нас нет такой информации".

На днях Евгений Пригожин заявил, что его сын Павел состоит в ЧВК "Вагнер".

Позже "Конкорд" опубликовал ответ бизнесмена об участии его сына в войне в Украине: "Да, он участвует в СВО ("специальной военной операции" – ред.), но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте на Донбасс, сами у него спросите".

Этому предшествовало: Ранее Евгений Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК "Вагнер" и судился с журналистами, которые связывали его с этой военизированной группой. 

Пригожина также связывали с вербовкой на войну в Украину заключенных из колоний РФ. В сентябре появилось видео того, как якобы он предлагает осужденным в колонии Марий Эл вступить в ЧВК "Вагнер". Сам Пригожин обратился к критикам со словами, что в войне будут участвовать "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".

Темы: ВагнерРосcиямобилизациявойна
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