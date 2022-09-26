"Повар Путина" на фоне мобилизации признал, что это он стоит за ЧВК "Вагнер"

Российский бизнесмен Евгений Пригожин, которого также называют "поваром Путина", впервые признал, что сам создавал военизированное формирование "Вагнер" с 1 мая 2014 года ради захвата территорий Украины.

Источник: ответ Евгения Пригожина на вопрос редакции "Блокнот", который опубликовала во VKontakte пресс-служба компании "Конкорд" Пригожина

Детали: Журналисты поинтересовались, с чем связано то, что Пригожин перестал отрицать свою причастность к частной военной компании "Вагнер". Бизнесмен изложил свою версию событий.

Прямая речь: "В 2014 году, когда начался геноцид русского населения Донбасса (Пригожин этими словами продвигает пропаганду Кремля – ред.), когда Россия впрыгнула в последний паровоз и сумела заблокировать приход украинской армии в Крым, я, как и многие другие бизнесмены, ездил на полигоны, где собирались "казачки", и пытался сорить деньгами, для того, чтобы набрать группу, которая поедет и защитит русских.

Но очень быстро понял, что среди всех этих "казачков" и других военизированных товарищей – половина мошенников, а половина тех, кто брал деньги, нанимал добровольцев и отправлял их голыми-босыми на реальную смерть.

Тогда я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь. С этого момента, 1 мая 2014 года, и родилась группа патриотов, которая в последствии приобрела название БТГ "Вагнер".

Детали: По словам Пригожина, исключительно благодаря наемникам "Вагнера" были захвачены луганский аэропорт и многие другие территории, "изменилась судьба ЛНР и ДНР".

ВИДЕО ДНЯ

Бизнесмен заявил, что 8 лет журналисты ковырялись "в потном белье ЧВК "Вагнер" в попытке найти негатив", приписывали наемникам "все несуществующие грехи и грешки", а он отстаивал их право на "защиту интересов своей страны".

По утверждению Пригожина, вагнеровцы "защищали сирийский народ, другие народы арабских стран, обездоленных африканцев и латиноамериканцев" – и "стали одной из опор" России.

Людей, убивавших за денежное вознаграждание, он называет "героями" и "патриотами".

Прямая речь: "Я долгое время уходил от ударов множества противников с одной главной целью – чтобы не подставить этих парней, которые являются основой русского патриотизма.

А одерживал победу по этому поводу в многочисленных судах, в том числе за рубежом, потому что в любом деле всегда должно быть место спорту – и матчи надо выигрывать на поле противника".

Детали: При этом на запрос другой редакции о том, правда ли, что получившие повестку на мобилизацию россияне могут вместо службы в ВС РФ пойти добровольцами в ЧВК "Вагнер", в Конкорде не ответили: "Пресс-служба компании "Конкорд" воздержится от каких-либо комментариев. У нас нет такой информации".

На днях Евгений Пригожин заявил, что его сын Павел состоит в ЧВК "Вагнер".

Позже "Конкорд" опубликовал ответ бизнесмена об участии его сына в войне в Украине: "Да, он участвует в СВО ("специальной военной операции" – ред.), но я не вижу необходимости раскрывать подробности, какие задачи выполняет. Приезжайте на Донбасс, сами у него спросите".

Этому предшествовало: Ранее Евгений Пригожин отрицал свою причастность к ЧВК "Вагнер" и судился с журналистами, которые связывали его с этой военизированной группой.

Пригожина также связывали с вербовкой на войну в Украину заключенных из колоний РФ. В сентябре появилось видео того, как якобы он предлагает осужденным в колонии Марий Эл вступить в ЧВК "Вагнер". Сам Пригожин обратился к критикам со словами, что в войне будут участвовать "либо ЧВК и зэки, либо ваши дети".