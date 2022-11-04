Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На освобожденной Херсонщине обнаружили тела расстрелянных во время оккупации жителей

Катерина ТищенкоПятница, 4 ноября 2022, 18:03
На Херсонщине найдены тела гражданских, фото прокуратуры

В освобожденном пгт Высокополье на Херсонщине обнаружили тела трех расстрелянных мирных жителей.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "4 ноября прокуроры совместно с работниками полиции в пгт Высокополье обнаружили три тела со следами насильственной смерти.

По предварительным данным, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений".

Детали: Тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

 
фото прокуратуры

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что предшествовало: 3-го ноября сообщалось, что в некоторых населенных пунктах Харьковщины, Донетчины и Херсонщины обнаружили тела 868 гражданских, погибших во время российской оккупации.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьоккупацияубийство
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Есть причина для надежды": посол в Германии надеется на поставки Украине Leopard 2

Путин лжет: мобилизация в России не дала ожидаемых результатов – ISW

В оккупированном Скадовске россияне публично казнили медсестру – FT

Россия проголосовала за резолюцию с осуждением себя самой – Кислица

Враг атаковал Винницкую область "Шахедами" – глава ОВА

фото, обновленоВ Ровно мужчина бросил боеприпас на детской площадке, среди пострадавших ребенок

Все новости...
Херсонская область
Резников считает, что россияне потенциально готовы к "акту доброй воли" в Херсоне
Некоторые села Херсонщины разрушены на 100%, власти помогают с самым необходимым
ГУР: Оккупанты переселяют на Арабатскую стрелку коллаборантов и свою "администрацию" 
Последние новости
09:50
Женщина болела раком 12 раз до 36 лет. В ее генах обнаружили мутацию, которой раньше не встречали
09:47
Россия потеряла еще 600 оккупантов и 8 танков
09:26
"Есть причина для надежды": посол в Германии надеется на поставки Украине Leopard 2
09:12
С воздушной тревоги по всей Украине началось утро субботы
08:52
Российские врачи в Мелитополе пьянствуют вместо спасения оккупантов - мэр
08:43
В Польше начались крупнейшие военные учения стран Вышеградской группы
08:27
ВСУ сбили два вертолета оккупантов вечером
07:57
фотоВраг за ночь направил на Никополь 40 снарядов, возникли пожары – ОВА
07:30
Подразделения оккупантов доукомплектовываются в Беларуси – штаб
07:04
ВСУ отбили атаки возле 14 населенных пунктов и разбили пункты управления врага – сводка
Все новости...