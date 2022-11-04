На освобожденной Херсонщине обнаружили тела расстрелянных во время оккупации жителей

В освобожденном пгт Высокополье на Херсонщине обнаружили тела трех расстрелянных мирных жителей.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно: "4 ноября прокуроры совместно с работниками полиции в пгт Высокополье обнаружили три тела со следами насильственной смерти.

По предварительным данным, во время оккупации населенного пункта российские военные расстреляли трех гражданских лиц и закопали вблизи частных домовладений".

Детали: Тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления.

фото прокуратуры

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенным с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Что предшествовало: 3-го ноября сообщалось, что в некоторых населенных пунктах Харьковщины, Донетчины и Херсонщины обнаружили тела 868 гражданских, погибших во время российской оккупации.