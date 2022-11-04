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В Беларуси, кроме МиГов и "Кинжалов", заметили и много российских палаток с военными

Ирина БалачукПятница, 4 ноября 2022, 17:27
В Беларуси, кроме МиГов и Кинжалов, заметили и много российских палаток с военными

На полигонах Беларуси, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты "Кинжал", появились палатки с российскими военными.

Источник: "Радыё Свабода" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs

Детали: В частности, большое количество военных палаток и техники видно на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновском" под Барановичами (Брестская область). Снимки сделаны 31 октября, но, по данным издания, военные и техника начали прибывать на полигон после 16 октября. 

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На снимке видно два палаточных городка. Размеры большего – 150х220 метров (больше двух футбольных полей – ред.). Рядом с ним еще один палаточный городок – 90х90 метров. 

Отмечается, что всего было доставлено не менее 150 палаток. Возле них около 200 единиц военной техники, в основном грузовики.

К северу от лагеря находится полевой госпиталь размером 100 на 80 метров – это как футбольное поле.

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В самой северной части учебного центра можно увидеть не менее 40 палаток общей площадью 100 на 60 метров.

Еще один палаточный лагерь размером 50 на 160 метров – там не менее 35 военных палаток – заметили на военном полигоне "Репища" под Осиповичами (Могилевская область). 

 

Рядом расположена стоянка для техники (150 на 150 метров), а на ней грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы. 

К северу от полигона находится станция Верейцы, на ней стоит железнодорожный состав, из которого выгружают технику. Часть техники уже стоит на дороге в сторону полигона.

Спутниковые снимки полигона "Ласвида" под Витебском свидетельствуют, что палатки там стали появляться после 11 октября, позже прибыла первая техника – и лагерь стал разрастаться. 

 

Предыстория:

  • Ранее норвежское издание Faktisk опубликовало спутниковые снимки аэродрома в "Мачулищах", которые компания Planet Labs сделала 18 и 31 октября в 10:41 (по киевскому времени). На этих снимках видно, что в Мачулищах продолжают находиться три МиГ-31К ВКС РФ, которые могут нести гиперзвуковые ракеты Х-47М2 "Кинжал".

Темы: БеларусьРосcиявойна
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