В Беларуси, кроме МиГов и "Кинжалов", заметили и много российских палаток с военными

На полигонах Беларуси, кроме российских самолетов МиГ-31К и контейнеров, где могут храниться ракеты "Кинжал", появились палатки с российскими военными.

Источник: "Радыё Свабода" со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs

Детали: В частности, большое количество военных палаток и техники видно на 230-м общевойсковом полигоне "Обуз-Лесновском" под Барановичами (Брестская область). Снимки сделаны 31 октября, но, по данным издания, военные и техника начали прибывать на полигон после 16 октября.

На снимке видно два палаточных городка. Размеры большего – 150х220 метров (больше двух футбольных полей – ред.). Рядом с ним еще один палаточный городок – 90х90 метров.

Отмечается, что всего было доставлено не менее 150 палаток. Возле них около 200 единиц военной техники, в основном грузовики.

К северу от лагеря находится полевой госпиталь размером 100 на 80 метров – это как футбольное поле.

В самой северной части учебного центра можно увидеть не менее 40 палаток общей площадью 100 на 60 метров.

ВИДЕО ДНЯ

Еще один палаточный лагерь размером 50 на 160 метров – там не менее 35 военных палаток – заметили на военном полигоне "Репища" под Осиповичами (Могилевская область).

Рядом расположена стоянка для техники (150 на 150 метров), а на ней грузовики и несколько машин, похожих на гаубицы.

К северу от полигона находится станция Верейцы, на ней стоит железнодорожный состав, из которого выгружают технику. Часть техники уже стоит на дороге в сторону полигона.

Спутниковые снимки полигона "Ласвида" под Витебском свидетельствуют, что палатки там стали появляться после 11 октября, позже прибыла первая техника – и лагерь стал разрастаться.

Предыстория: