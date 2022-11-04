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В районах Киева будет по 100 пунктов обогрева: столовые, медпункты, одежда и новости

Катерина ТищенкоПятница, 4 ноября 2022, 18:24
В районах Киева будет по 100 пунктов обогрева: столовые, медпункты, одежда и новости
пункт обогрева в одном из районов Киева, фото КГГА

В каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.

Источник: КГГА со ссылкой на директора Департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука и директора Департамента образования и науки Елену Фиданян

 
Пункт обогрева в одном из районов Киева, все фото КГГА

Прямая речь Ткачука: "По поручению мэра Киева Виталия Кличко до начала зимы будет сформировано около тысячи пунктов обогрева. В каждом районе – примерно по 100 пунктов. Все они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там мы будем обеспечивать тепло и энергоснабжение в случае критической ситуации".

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Детали: Пункты обогрева оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами для отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. В зданиях таких социальных объектов имеются защитные сооружения, куда можно спуститься в случае воздушной тревоги.

"Дополнительно пункты будут оборудованы генераторами для аварийного питания, тепловыми пушками. Неподалеку при необходимости будут дежурить сотрудники скорой помощи. В таких социальных объектах есть комнаты для оказания медицинской помощи", - подчеркнул Ткачук.

 

По словам Фиданян, посетители пунктов будут иметь доступ к новостям и актуальной информации о городе, а также психологическую поддержку.

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"Если начинают работать такие пункты обогрева, социальный объект превращается в объект поддержки населения. Это большой комплекс работы, к которому будут привлечены специалисты различных департаментов", - отметила она.

 

Что предшествовало: 1 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей города.

 
 
 

Темы: Киевэнергетика
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