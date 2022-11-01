В случае худшего варианта в Киеве развернут 1000 пунктов обогрева - Кличко

В случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей города.

Источник: сообщение мэра Киева Виталия Кличко

Детали: Кличко сообщил, что рассматриваются различные сценарии развития событий и худший - "когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения".

Прямая речь: "На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим. Закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь".

Что этому предшествовало: