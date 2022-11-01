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В случае худшего варианта в Киеве развернут 1000 пунктов обогрева - Кличко

Александр ШумилинВторник, 1 ноября 2022, 19:20
Фото: КГГА

В случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей города.

Источник: сообщение мэра Киева Виталия Кличко

Детали: Кличко сообщил, что рассматриваются различные сценарии развития событий и худший - "когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения".

Прямая речь: "На этот случай более тысячи пунктов обогрева в нашем городе мы готовим. Закупили электрогенераторы, сделали запасы воды и всего необходимого, чтобы эти пункты обогрева принимали людей. В них можно будет согреться, выпить чаю, подзарядить телефоны, получить необходимую помощь".

Что этому предшествовало:

  • Во вторник президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за энергетического терроризма со стороны России повреждено уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.
  • Вечером компания ДТЭК Киевские электросети обновила графики стабилизационных отключений электроэнергии в Киеве: в компании объяснили, что свет не обязательно будут выключать на 12 часов.
  • В Харькове по всему городу разместят круглосуточные пункты обогрева с возможностью получить горячую еду, воду и лекарства, они будут с автономным источником электропитания.

Темы: Виталий Кличкоэлектроэнергиятеплокоммунэнерго
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