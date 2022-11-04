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Россия уже потеряла в Донецкой области больше людей, чем в двух Чеченских войнах – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 4 ноября 2022, 22:26
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в войне против Украины Россия уже потеряла только в Донецкой области больше людей и боеприпасов, чем в двух Чеченских войнах.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наиболее жестокие боевые действия в течение всей недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции.

На этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах, вместе взятых. Но реальный уровень потерь России скрывается от российского же общества".

Детали: Зеленский добавил, что россияне "скрыли" и мобилизацию и "просто врут людям, что якобы мобилизационное задание выполнено".

"На самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель", - констатировал президент.

Справка: Первая чеченская война длилась с 1994 по 1996 год, вторая – с 1999 по 2009 год. Точное количество погибших российских военных в этих войнах неизвестно.

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В марте 2021 года первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Андрей Красов заявил, что в ходе двух вооруженных конфликтов на Северном Кавказе погибло более 11 тысяч военнослужащих РФ.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 ноября с начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили уже 74 840 оккупантов.

Темы: ЗеленскийвойнаДонецкая областьРосcия
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