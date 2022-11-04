Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия уже потеряла в Донецкой области больше людей, чем в двух Чеченских войнах – Зеленский

Катерина ТищенкоПятница, 4 ноября 2022, 21:26
Россия уже потеряла в Донецкой области больше людей, чем в двух Чеченских войнах – Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявляет, что в войне против Украины Россия уже потеряла только в Донецкой области больше людей и боеприпасов, чем в двух Чеченских войнах.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Наиболее жестокие боевые действия в течение всей недели сосредоточены на Донбассе – это Бахмут и Соледар. Держим наши позиции.

Реклама:

На этих и некоторых других направлениях в Донецкой области российская армия потратила уже столько жизней своих людей и столько боеприпасов, сколько, пожалуй, не тратила в двух Чеченских войнах, вместе взятых. Но реальный уровень потерь России скрывается от российского же общества".

Детали: Зеленский добавил, что россияне "скрыли" и мобилизацию и "просто врут людям, что якобы мобилизационное задание выполнено".

"На самом деле в регионах России и на нашей оккупированной территории они продолжают собирать людей на гибель", - констатировал президент.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Первая чеченская война длилась с 1994 по 1996 год, вторая – с 1999 по 2009 год. Точное количество погибших российских военных в этих войнах неизвестно.

В марте 2021 года первый заместитель председателя комитета Госдумы России по обороне Андрей Красов заявил, что в ходе двух вооруженных конфликтов на Северном Кавказе погибло более 11 тысяч военнослужащих РФ.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 ноября с начала полномасштабного вторжения России украинские военные уничтожили уже 74 840 оккупантов.

Темы: ЗеленскийвойнаДонецкая областьРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Зеленский
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Зеленский: "Оборонка" будет давать больший результат, увеличиваем производство
У Зеленского назвали ключевые темы его выступления на Генассамблее ООН
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: