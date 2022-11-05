Андрей Шевченко собирает средства на восстановление стадиона в Ирпене

Легендарный украинский футболист Андрей Шевченко вместе с UNITED24 начали восстановление стадиона в Ирпене, который был разрушен во время войны с Россией.

Источник: пресс-релиз United24, предоставленный "Украинской правде" и Шевченко в Facebook

Прямая речь Шевченко: "Я приехал на этот разрушенный снарядами стадион и увидел, как по полю, не обращая внимания на большие черные воронки, бегают с мячом дети.

Врагу удалось уничтожить футбольную площадку, но не страсть наших детей к любимой игре. Тогда я понял, что должен восстановить этот стадион, и мы это обязательно сделаем. Первые 150 000 евро из 600 000, которые нужны, удалось собрать благодаря клубу "Милан".

Детали: Шевченко призывает футбольное сообщество и крупный бизнес участвовать.

Справка: В марте стадион "Чемпион" в Ирпене был разрушен российскими снарядами: они полностью уничтожили стадионные помещения, трибуны, повредили поле.