Зеленский: Иран врет, что дал РФ немного дронов, ежедневно сбиваем по 10

Президент Владимир Зеленский назвал ложью заявление Ирана о том, что "небольшое количество" иранских беспилотников было поставлено в Россию за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "Сегодня появились сообщения из Ирана, от официальных представителей. Там решили признать, что таки поставляли дроны для российского террора. Но и в этом признании они солгали.

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Мы ежесуточно сбиваем иранские дроны минимум по десять штук, а иранский режим утверждает, что якобы дал немного и еще до начала полномасштабного вторжения. Только в течение одного вчерашнего дня было уничтожено 11 "Шахедов".

Мы точно знаем, что иранские инструкторы учили российских террористов пользоваться дронами, а в Тегеране об этом вообще молчат".

Детали: По словам президента, если в Иране и в дальнейшем "будут врать об очевидном", то мир будет прилагать еще больше усилий, чтобы расследовать террористическое сотрудничество российского и иранского режимов и "то, чем Россия платит Ирану за такое сотрудничество".

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"Не будет такого в современном мире, чтобы кто-то из террористов или их сообщников остался безнаказанным", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: Иран впервые признал в субботу, что поставлял Москве беспилотники, но заявил, что они были отправлены до вторжения в Украину, где Россия использует дроны для нанесения ударов по электростанциям и гражданской инфраструктуре.

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