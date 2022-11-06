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Иран уже использует зависимость России от поставок дронов-камикадзе - ISW

Станислав ПогориловВоскресенье, 6 ноября 2022, 04:22
ІРАНСЬКІ ДРОНИ SHAHED 136, ФОТО MIL.IN.UA

По данным Института изучения войны (ISW), Иран начал использовать зависимость России от поставок дронов-камикадзе в обмен на помощь в реализации ядерной программы.

Источник: ISW

Дословно: "Россия закупает системы вооружений иранского производства для решения проблемы истощения своего арсенала высокоточных боеприпасов".

Детали: Аналитики говорят, что Иран, вероятно, уже использует зависимость России от этих систем вооружений иранского производства для того, чтобы обратиться к России с просьбой о помощи в реализации своей ядерной программы.

"Просьба о помощи в ядерной сфере и признание поставок беспилотников - оба являются показателями того, что официальные лица Ирана, вероятно, намерены более четко определить двусторонние отношения в области безопасности с Россией, в которых они будут равноправными партнерами", - говорится в отчете ISW.

Предыстория:

  • Россия в последнее время массово применяет для ударов по Украине дроны-камикадзе, которые специалисты идентифицируют как иранские "Шахед-136", а российские силы используют их под названием "Герань". Тегеран неоднократно отрицал передачу беспилотников России. В Белом доме считают отрицание Ирана неправдой.
  • В МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия России для ведения полномасштабной войны делает его соучастником агрессии и военных преступлений на территории Украины.
  • Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба внес на рассмотрение президента предложение о разрыве дипотношений с Ираном из-за использования Россией иранских дронов против Украины.
  • Президент Владимир Зеленский назвал ложью заявление Ирана о том, что "небольшое количество" иранских беспилотников было поставлено в Россию за несколько месяцев до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Темы: ИранШахедРосcиявойна
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