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Из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блэкаута

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 10:46
фото уп

В столице запланировали тотальную эвакуацию трех миллионов людей, которые остались в Киеве, в случае полного отключения электросети, рассказал глава Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Источник: Ткачук, которого цитирует The New York Times

Прямая речь Ткачука: "Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю систему электроснабжения.

Если не будет электричества, не будет воды и канализации.

Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения".

Детали: Причем Ткачук отметил, что сейчас нет причин для выезда людей из Киева нет, ситуация контролируемая.

Уточняется, что власти получат сообщение за 12 часов, что сеть находится на грани сбоя. По словам Ткачука, в таком случае власти будут просить людей выехать из города.

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Предыстория: Мэр Киева Виталий Кличко не исключает сценария полного блэкаута в Киеве при отсутствии электроэнергии, тепла, воды и связи и призывает киевлян подготовить необходимые запасы и продумать возможность временного переезда за город.

Темы: Киевэлектроэнергияэвакуацияобстрел
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