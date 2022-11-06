Из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блэкаута

В столице запланировали тотальную эвакуацию трех миллионов людей, которые остались в Киеве, в случае полного отключения электросети, рассказал глава Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук.

Источник: Ткачук, которого цитирует The New York Times

Прямая речь Ткачука: "Мы понимаем, что если Россия продолжит такие атаки, мы можем потерять всю систему электроснабжения.

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Если не будет электричества, не будет воды и канализации.

Поэтому сейчас правительство и городская администрация принимают все возможные меры для защиты нашей системы электроснабжения".

Детали: Причем Ткачук отметил, что сейчас нет причин для выезда людей из Киева нет, ситуация контролируемая.

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Уточняется, что власти получат сообщение за 12 часов, что сеть находится на грани сбоя. По словам Ткачука, в таком случае власти будут просить людей выехать из города.

Предыстория: Мэр Киева Виталий Кличко не исключает сценария полного блэкаута в Киеве при отсутствии электроэнергии, тепла, воды и связи и призывает киевлян подготовить необходимые запасы и продумать возможность временного переезда за город.