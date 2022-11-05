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Кличко не исключает полного блэкаута: просит делать запасы и договариваться с родственниками

Катерина ТищенкоСуббота, 5 ноября 2022, 23:34
ВИТАЛИЙ КЛИЧКО. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С FACEBOOK-СТРАНИЦЫ МЭРА

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает сценария полного блэкаута в Киеве при отсутствии электроэнергии, тепла, воды и связи и призывает киевлян подготовить необходимые запасы и продумать возможность временного переезда за город.

Источник: Кличко в эфире телемарафона

Детали: Ведущий спросил мэра, допускает ли он возможность полного блэкаута в Киеве без света, воды, тепла и связи.

Прямая речь Кличко: "Мы делаем все, чтобы этого не произошло. Но будем откровенны: наши враги делают все для того, чтобы город был без тепла, без электричества, без водоснабжения, вообще мы все умерли. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит и будущее страны, и будущее каждого из нас...

Мы не исключаем. Мы просчитываем различные сценарии для того, чтобы выдержать, чтобы подготовиться".

Больше деталей: Кличко призвал киевлян иметь дома запас питьевой и технической воды, заряженные аккумуляторы, некоторый запас еды и теплые вещи.

Мэр напомнил, что в Киеве планируют развернуть около тысячи пунктов обогрева, однако отметил, что этого может оказаться недостаточно для трехмиллионного города.

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"Этого недостаточно. Поэтому я также обращаюсь к людям – на плохой сценарий, если у нас света и водоснабжения не будет, просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы временно там находиться – пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых", – призвал Кличко.

Он отметил, что в случае чрезвычайных ситуаций в подъездах киевлян будет обнародована дополнительная информация о местонахождении пунктов обогрева и бюветов. Мэр также призвал киевлян заранее узнать, где они расположены.

"О том, что происходит на сегодняшний день с Украиной, с городом Киевом, я могу четко сказать: это не война, это терроризм, это геноцид. Путину мы, украинцы, не нужны, ему нужна территория, нужна Украина без нас. Его задача – чтобы мы умерли, замерзли или взяли и куда-то уехали и оставили ему нашу землю", – считает Кличко.

В то же время он призвал, "чтобы не было пессимистического настроения".

"Мы откровенно проговариваем различные сценарии и даже худший сценарии, к которому нужно быть готовыми. Мы сделаем все, что от нас зависит, чтобы такого сценария не было. Но гарантировать на 100% мы не можем, поэтому моделируем разные ситуации и каждый из нас должен быть подготовлен к этому", – подчеркнул мэр.

Что предшествовало: 1 ноября мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в случае чрезвычайных ситуаций зимой в Киеве готовятся развернуть около 1000 пунктов обогрева для жителей города.

В КГГА обнародовали фото таких пунктов и сообщили, что их оборудуют теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами для отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. Посетители пунктов будут иметь доступ к новостям и актуальной информации о городе, а также психологическую поддержку.

Темы: КиевВиталий Кличкоэнергетика
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