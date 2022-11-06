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Россия не вывела в Черное море ни одного корабля с "Калибрами" – ВМС

Ирина БалачукВоскресенье, 6 ноября 2022, 12:36
Фото иллюстративное "РИА Новости". На фото: Россия с моря обстреливает энергетические объекты в Украине

По состоянию на 6 ноября в Черном море на боевом дежурстве находится 7 российских кораблей, но среди них нет ни одного носителя ракет типа "Калибр".

Источник: Военно-морские силы ВСУ в Facebook

Дословно ВМС ВСУ: "По состоянию на 6 ноября в Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 0 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 0 ракет".

Детали: В Азовском море оккупанты продолжают контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве до 2 кораблей и катеров.

В Средиземном море, по данным ВМС, находится 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр" (общий залп – 76 ракет).

Также сообщается, что за сутки, в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

  • в Азовское море – 37 судов, из них 3 судна двигалось из пролива Босфор;
  • в Черное море – 40 судов, из них 8 судов продолжили движение в направлении пролива Босфор.

В ВМС отметили, что Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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Предыстория:

  • В конце октября вражеская корабельная группировка в Черном море насчитывала 11 кораблей и катеров, имея наготове 24 "Калибра".

Темы: РосcияЧерное моревойна
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