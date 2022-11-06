Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пригожин создает "центры подготовки ополченцев" на границе с Украиной

Роман ПетренкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 11:42
Пригожин создает центры подготовки ополченцев на границе с Украиной
пригожин, фото тасс

Частная военная компания "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, объявила о создании Центров" подготовки и управления народным ополчением" в Курской и Белгородской областях.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу Пригожина

Детали: По словам Пригожина, "ополчение" должно состоять из жителей этих областей, а привлекать к обеспечению формирований нужно местный бизнес. "Центры подготовки" будет финансировать сам Пригожин.

Реклама:

Прямая речь Пригожина: "Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу — одна неделя в окопах, три дома и на производстве".

Больше деталей: Он предложил в качестве поощрения "за гражданскую позицию" награждать высокими государственными наградами предприятия, которые будут предоставлять добровольцев.

По словам Пригожина, "в окопах все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населённых пунктах и вне линия обороны".

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Днями в Санкт-Петербурге открыли "ЧВК Вагнер-центр", связанный со структурами российского бизнесмена Евгений Пригожин, также известного как "повар Путина".

Темы: Росcиямобилизациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Экс-разведчику Червинскому объявили новое подозрение – источник

Все новости...
Россия не вывела в Черное море ни одного корабля с "Калибрами" – ВМС
Оккупанты депортируют украинцев из Каховского района – Сопротивление
РосСМИ сообщили, что Херсон остался без света – якобы теракт
Лидера белорусской оппозиционной организации ранили на войне
Последние новости
22:43
Россия запустила ударные БпЛА на территорию Украины с нескольких направлений
22:33
В Донецкой области от российских обстрелов погибла женщина, двое мужчин ранены
22:18
В Латвии закрыли доступ ко всем связанным с "Яндексом" сайтам
22:09
Bloomberg узнал, что Шмыгаль просит встречи с донорами из-за "высокой неопределенности" бюджета
21:57
Экономические новости 28 декабря: индексации пенсий в 2024 может не быть, в Черном море подорвалось гражданское судно
21:41
Литовца с символикой "ЧВК Вагнер" задержали в аэропорту Вильнюса и оштрафовали
21:23
Гривня завершает год, обновив минимум официального курса
21:08
Германия надеется, что Украина получит €50 млрд от ЕС, несмотря на позицию Венгрии
20:41
БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду
20:39
Германия заблокировала российские активы на более чем €4 миллиарда
Все новости...
Реклама: