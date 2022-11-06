Пригожин создает "центры подготовки ополченцев" на границе с Украиной

Частная военная компания "Вагнер", которой руководит Евгений Пригожин, объявила о создании Центров" подготовки и управления народным ополчением" в Курской и Белгородской областях.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на пресс-службу Пригожина

Детали: По словам Пригожина, "ополчение" должно состоять из жителей этих областей, а привлекать к обеспечению формирований нужно местный бизнес. "Центры подготовки" будет финансировать сам Пригожин.

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Прямая речь Пригожина: "Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу — одна неделя в окопах, три дома и на производстве".

Больше деталей: Он предложил в качестве поощрения "за гражданскую позицию" награждать высокими государственными наградами предприятия, которые будут предоставлять добровольцев.

По словам Пригожина, "в окопах все должны стоять с оружием, но его ношение должно быть запрещено в населённых пунктах и вне линия обороны".

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Напомним: Днями в Санкт-Петербурге открыли "ЧВК Вагнер-центр", связанный со структурами российского бизнесмена Евгений Пригожин, также известного как "повар Путина".