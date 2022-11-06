Оккупанты депортируют украинцев из Каховского района – Сопротивление

Российские оккупанты начали депортацию жителей из шести общин в Херсонской области.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно ЦНС: "С 6 ноября россияне принудительно "эвакуируют" жителей Голопристанской, Олешковской, Каховской, Горностаевской, Великолепетихской и Верхнерогачицкой общин. В первую очередь они будут проводить ее из населенных пунктов вдоль Днепра, где сейчас россияне активно обустраивают линию обороны".

Детали: Зоной так называемой "эвакуации" захватчики определили 15-километровый участок вдоль левого берега Днепра.

По данным Сопротивления, в освобожденных помещениях россияне размещают своих военнослужащих, которые попутно грабят дома украинцев.

Также сообщается, что оккупанты воруют имущество медицинских учреждений. В частности, с Горностаевского центра ПМСП и Центральной городской больницы Новой Каховки уже вывезли все медоборудование и медикаменты на территорию временно оккупированного Крыма.

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