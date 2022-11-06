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Российские мобилизованные в Беларуси массово болеют и конфликтуют с белорусами – ГУР

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 15:59
Российские мобилизованные в Беларуси массово болеют и конфликтуют с белорусами – ГУР
мобилизованные россияне, фото Getty Images

Среди российских мобилизованных, находящихся в Беларуси, наблюдается вспышка заболеваний из-за несоблюдения санитарных условий.

Источник: Главное управление разведки Минобороны Украины

Детали: Разведка сообщает, что на территорию Беларуси продолжают поступать подразделения ВС РФ, которые преимущественно состоят из так называемых "частично мобилизованных" граждан. Их главная задача – подготовка материальной базы и мест размещения оккупационных войск.

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"Между тем, сами "чмобики" вынуждены жить в неприспособленных условиях. Преимущественно в полевых палатках без надлежащих санитарных условий", - говорится в сообщении.

Сейчас среди этих военнослужащих отмечается масштабная вспышка различных заболеваний. В основном это заболевания дыхательных путей (бронхит, ангина, пневмония, обострение астмы) и инфекции желудочно-кишечного тракта.

Дословно: "Сейчас масштабы заболеваний таковы, что белорусские медики не способны справиться с ними. Оккупанты вынуждены в срочном порядке отправлять в Беларусь военных и мобилизованных медиков из РФ.

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В ближайшее время ожидается прибытие очередной партии медицинских сотрудников на 230 общевойсковой полигон западного оперативного командования ВС РБ (Обуз-Лисновский). Вспышку заболеваний на нем также связывают с несоблюдением элементарных требований для военных лагерей по обеспечению гигиены, качественного питания и медицинского обеспечения".

Больше деталей: Разведка также заявила, что в Беларуси растет напряженность между военными двух государств. Многочисленные конфликтные ситуации связаны с прецедентами пренебрежительного отношения российских военных к белорусам.

"Военная полиция РБ не может сдерживать противоправное поведение россиян. В частности, в докладных записках, которые подаются старшими офицерами ВС РБ на основе жалоб своих рядовых военнослужащих, указывается на пренебрежительные высказывания и поведение россиян в отношении белорусов. В частности, с использованием унижений на основе этнических характеристик. Количество прецедентов быстро растет, что приводит к неконтролируемой эскалации напряжения в Беларуси", - сообщает ГУР.

Что предшествовало: По данным британской разведки, Россия испытывает трудности с подготовкой мобилизованных резервистов и призывников на срочную службу, для обучения используется территория Беларуси.

Темы: БеларусьРосcиямобилизацияздоровье
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