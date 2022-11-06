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Без света более 4,5 миллионов потребителей, РФ готовит новые массированные удары - Зеленский

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 20:50
Без света более 4,5 миллионов потребителей, РФ готовит новые массированные удары - Зеленский
Владимир Зеленский, фото ОП

По состоянию на вечер воскресенья от электроснабжения в Украине отключены более 4,5 миллионов потребителей, из них больше всего в Киеве и области.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем обращении

Прямая речь: "По состоянию на этот вечер в Киеве и 6 областях продолжаются стабилизационные отключения электричества. Без света более 4,5 миллионов потребителей. Больше всего сейчас в Киеве и Киевской области. Действительно сложно".

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Детали: Зеленский отметил, что на этой неделе проводил совещания с чиновниками, с представителями энергетических компаний и областных администраций относительно возможных вариантов ситуации в энергетике.

"Подробно рассматриваем каждый сценарий и готовим соответствующие действия. Что бы там ни хотели террористы, чего бы они ни добивались, мы должны пройти эту зиму и быть весной еще сильнее, чем сейчас", - подчеркнул он.

Зеленский заявил, что государство-террорист концентрирует силы и средства для возможного повторения массированных ударов по украинской инфраструктуре, прежде всего энергетической.

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"В частности, и для этого России понадобились иранские ракеты. Мы готовимся отвечать", - сказал он.

Что предшествовало: Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в воскресенье ситуация с электрообеспечением в столице тяжелая, однако отключения контролируемые.

Темы: ЗеленскийэнергетикаКиев
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