Ситуация с электричеством в Киеве тяжелая, но отключения контролируемые – ОП

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в воскресенье ситуация с электрообеспечением в столице тяжелая, однако отключения контролируемые.

Источник: Тимошенко в Telegram

Дословно: "Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая.

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Пожалуй, каждый киевлянин чувствует это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения.

Главное, что временные отключения, которые продолжаются сейчас, - контролируемые".

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