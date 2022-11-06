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Ситуация с электричеством в Киеве тяжелая, но отключения контролируемые – ОП

Катерина ТищенкоВоскресенье, 6 ноября 2022, 16:44
Ситуация с электричеством в Киеве тяжелая, но отключения контролируемые – ОП
Киев без света, фото Назария Мазилюка, УП

Замруководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что в воскресенье ситуация с электрообеспечением в столице тяжелая, однако отключения контролируемые.

Источник: Тимошенко в Telegram

Дословно: "Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая.

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Пожалуй, каждый киевлянин чувствует это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения.

Главное, что временные отключения, которые продолжаются сейчас, - контролируемые".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Мэр Киева Виталий Кличко не исключил сценария полного блэкаута в Киеве при отсутствии электроэнергии, тепла, воды и связи и призвал киевлян подготовить необходимые запасы и продумать возможность временного переезда за город.
  • Позже The New York Times со ссылкой на главу Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука писало, что из Киева планируют эвакуировать 3 миллиона человек в случае полного блэкаута.
  • Позже Ткачук заявил, что по состоянию на 6 ноября причин говорить о чрезвычайной ситуации в Киеве и возможной эвакуации жителей нет, в столице все под контролем.
  • Кличко заявил, что сегодня поводов для паники в столице нет, город живет и работает.

Темы: КиевэнергетикаОфис президента
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