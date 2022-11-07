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СМИ: Twitter отложил введение платной верификации

Станислав ПогориловПонедельник, 7 ноября 2022, 01:57
СМИ: Twitter отложил введение платной верификации
Фото: ETTY IMAGES

Twitter откладывает проверку учетных записей для своего платного плана подписки "Twitter Blue" до завершения промежуточных выборов в США.

Источник: CNN

Детали: Осведомленный с ситуацией источник сообщил, что решение отложить новую функцию было принято через день после того, как платформа запустила обновленную версию своего приложения для iOS.

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Соответственно пользователи, которые платят ежемесячную плату за подписку, будут получать синюю галочку в своих профилях - функцию, которую Илон Маск предложил в качестве способа борьбы со спамом на платформе.

CNN напоминает, что решение о плате имело широкий резонанс среди пользователей всех уровней. Некоторые знаменитости демонстрировали недостатки в системе, выдавая себя за самого Маска.

Что предшествовало: Twitter 5 ноября обновил свое приложение в App Store, чтобы начать взимать 8 долларов за синие отметки проверки.

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Темы: Маск
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