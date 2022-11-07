СМИ: Twitter отложил введение платной верификации

Twitter откладывает проверку учетных записей для своего платного плана подписки "Twitter Blue" до завершения промежуточных выборов в США.

Источник: CNN

Детали: Осведомленный с ситуацией источник сообщил, что решение отложить новую функцию было принято через день после того, как платформа запустила обновленную версию своего приложения для iOS.

Соответственно пользователи, которые платят ежемесячную плату за подписку, будут получать синюю галочку в своих профилях - функцию, которую Илон Маск предложил в качестве способа борьбы со спамом на платформе.

CNN напоминает, что решение о плате имело широкий резонанс среди пользователей всех уровней. Некоторые знаменитости демонстрировали недостатки в системе, выдавая себя за самого Маска.

Что предшествовало: Twitter 5 ноября обновил свое приложение в App Store, чтобы начать взимать 8 долларов за синие отметки проверки.