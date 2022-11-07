Укрэнерго начало плановые и аварийные отключения в областях

НЭК "Укрэнерго" предупредила о плановых и аварийных отключениях 7 ноября с 6:00 до конца суток в 7 областях, а также Киеве, аварийные отключения возможны и в других регионах.

Источник: пресс-служба НЭК "Укрэнерго"

Дословно: "Области, которые будут испытывать проблемы от отключений никто не выбирал - это следствие разрушений энергетической инфраструктуры после атак ракет и дронов".

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Детали: Отключения коснутся самого Киева, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областей.

Также будут действовать и экстренные аварийные отключения в отдельных областях. Их будут вводить облэнерго в случае, если дефицит будет больше, чем заложено в графики. В случае введения аварийных отключений электроэнергия может исчезать раньше плана, а ограничение потребления длиться дольше.

Что предшествовало: Президент Владимир Зеленский сообщал, что по состоянию на вечер воскресенья от электроснабжения в Украине отключены более 4,5 миллионов потребителей, из них больше всего в Киеве и области.