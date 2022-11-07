ГУР: У россиян осталось только 120 "Искандеров"

Нанося удары по гражданской инфраструктуре Украины, страна-террорист использовала около 80 процентов своих современных ракет.

Источник: представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в комментарии изданию The Economist, цитирует ГУР

Детали: Таким образом, по данным ГУР, у России осталось 120 "Искандеров".

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Также, по словам Скибицкого, военной разведке Украины стали известны планы Кремля приобрести у Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar и отправить их по воздуху в Крым и морем в российские порты на Каспийском море.

"Мы знаем, что договоренности уже достигнуты", - заявил представитель ГУР МОУ.

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