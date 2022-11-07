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Митрополита УПЦ МП подозревают в разжигании религиозной вражды

Валентина РоманенкоПонедельник, 7 ноября 2022, 10:11
Митрополита УПЦ МП подозревают в разжигании религиозной вражды
фото СБУ

По материалам Службы безопасности Украины винницкому митрополиту УПЦ МП Ионафану - в миру Анатолий Елецких - объявили подозрение в разжигании религиозной вражды.

Источник: пресс-служба СБУ, Винницкая областная прокуратура

Детали: Это стало возможным благодаря результатам независимой экспертизы, отмечают в спецслужбе.

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По данным следствия, митрополит, руководствуясь пророссийскими идеологическими мотивами, осознавая противоправность своих действий, разместил на сайте с российским доменом русскоязычную статью "С открытым шлемом, без забрала. Заметки на полях последних событий в православном мире" собственного авторства.

Статья также была опубликована на официальном сайте епархии, которой руководит подозреваемый, и в социальных сетях для общего доступа.

В ней глава епархии, в частности, отрицает самостоятельность Православной Церкви Украины, называет ее священников "самосвятами-раскольниками", Украину в статье он называет "Малороссией" и считает, что ее захватил патриарх Константинопольский Варфоломей I. 

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В то же время подозреваемый считает истинной церковью "Московский Патриархат", который, по его мнению, должен господствовать в православном христианстве.

Противоправное содержание публикации священнослужителя-чиновника исследовано и подтверждено специальной экспертизой.

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, указывают в прокуратуре.

Сейчас проводится весь комплекс следственно-оперативных мероприятий для расследования и проведения экспертиз по другим фактам деятельности митрополита, отмечают в СБУ.

 

Что предшествовало: 11 октября стало известно об обысках у митрополита Ионафана.

Темы: СБУцерковь
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