Служба безопасности пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП

Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана - в миру Анатолий Елецких.

Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП

Детали: В сети появилось сообщение об обысках у Ионафана. В спецслужбе уточнили, чего касаются следственные действия.

Дословно: "Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

Более подробная информация будет позже".