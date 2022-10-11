Служба безопасности пришла с обысками к митрополиту УПЦ МП
Вторник, 11 октября 2022, 15:27
Служба безопасности Украины проводит обыски у винницкого митрополита УПЦ МП Ионафана - в миру Анатолий Елецких.
Источник: пресс-служба СБУ в комментарии УП
Детали: В сети появилось сообщение об обысках у Ионафана. В спецслужбе уточнили, чего касаются следственные действия.
Дословно: "Сотрудники СБУ проводят следственно-оперативные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).
Более подробная информация будет позже".
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