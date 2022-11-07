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Организация Додона за полгода получила из России $300 тысяч - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 7 ноября 2022, 11:45

Молдавские журналисты-расследователи утверждают, что неправительственная организация "Молдавско-российский деловой союз" экс-президента Игоря Додона с октября 2021 года по апрель 2022 года получила из России шесть траншей на $300 тысяч, которые сопровождались заявлениями против Запада или в поддержку отношений с РФ.

Об этом говорится в опубликованном 7 ноября расследовании RISE Moldova и Центра "Досье", пишет "Европейская правда".

Журналисты получили доступ к операциям с банковского счета общественной организации "Деловая Россия" в 2021 и 2022 годах. Выяснилось, что с октября 2021 года по апрель 2022 года с этого счета на молдовский счет организации Додона перевели более 20 млн российских рублей - это около $300 тысяч.

Причем почти каждый транш сопровождается антизападными или пророссийскими заявлениями экс-президента Молдовы и его соратников.

Деньги на российский счет "Деловой России" иногда поступали от сына бывшего генпрокурора России Игоря Чайки. США включили Чайку в санкционный список за то, что в операциях Кремля "компании Чайки использовали как прикрытие для перекачки денег политическим партиям Молдовы, сотрудничающим с ним", а "некоторые из этих незаконных средств кампании были предназначены для взяток и мошенничества на выборах".

Чайка на сайте "Деловой России" указан как бизнес-посол "Деловой России" в Молдове и Приднестровье.

Как известно, Додон остается под домашним арестом из-за обвинений в госизмене и коррупции. Между тем, его партия социалистов проводит антиправительственные митинги в Молдове.

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Отметим, параллельно протесты проводит популистская политсила "Шор", вероятно, при финансовой поддержке Кремля.

Одновременные протесты от "социалистов" и "Шор" также могут быть скрытой конкуренцией этих политсил за роль фаворита России.

ЕвроПравда подробно рассказывала об этом в видеоблоге и в статье Атака на Молдову. Как газ и деньги Кремля стали оружием войны с прозападной властью.

Темы: МолдоваРосcия
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