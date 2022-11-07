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Верховной Раде предлагают переименовать Новоград-Волынский

Александр ШумилинПонедельник, 7 ноября 2022, 11:36
Верховной Раде предлагают переименовать Новоград-Волынский
Фото иллюстративное

В Верховной Раде предложили переименовать город Новоград-Волынский Житомирской области в Звягель.

Источник: постановление 8179, зарегистрированное в Верховной Раде

Детали: Постановление зарегистрировали нардепы Андрей Клочко (Слуга народа), Виталий Безгин (Слуга народа) и Игорь Гузь (беспартийный)

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Город предлагают переименовать в Звягель. Также планируется переименовать Новоград-Волынский район.

В пояснительной записке указывается, что с таким предложением в Раду обратился Житомирский областной совет.

Звягель - название, которое имел город с ХѴ в. В 1793 году после второго раздела Речи Посполитой населенный пункт перешел под управление Российской империи и был переименован в город "Новоград-Волынский".

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Комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства поддержал представление о переименовании.

Темы: декоммунизацияУкраина
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