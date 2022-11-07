Кремль решил создать "общенациональный код" и придумал образ будущего России

Начальник управления президента РФ по обеспечению деятельности Госсовета Александр Харичев и три провластных деятеля опубликовали научную статью об общих ценностях, которые могли бы объединить россиян, и образе будущего России.

Источник: статья "Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации)", издание "Коммерсант"

Детали: Соавторами Харичева, который курировал многие избирательные кампании последних лет, стали декан факультета политологии Московского государственного университета Андрей Шутов, глава департамента по взаимодействию с регионами в "Росатоме" Андрей Полоскин и заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

Статья "Восприятие базовых ценностей, факторов и структур социально-исторического развития России (по материалам исследований и апробации)" вышла в "Журнале политических исследований" в октябре, а в ее основу легло исследование, проведенное весной.

70 человек приняли участие в фокус-группах и "мозговых штурмах" с 4 марта по 20 мая 2022 года: это были студенты Московского государственного университета и Высшей школы экономики, а также преподаватели, участвовавшие в конференции в оккупированном Севастополе. Их спрашивали: что такое российская государственность, что будет в стране через 10 лет, какое будущее у россиян, что можно предложить миру и стране и "как сделать так, чтобы будущее наступило?".

Харичев и его коллеги считают, что результаты исследования позволяют повысить эффективность выработки "национальных стратегий в сфере формирования гражданского общества, основанного на едином понимании базовых конструктивных ценностей, максимально созвучных личному мировоззрению конкретного гражданина".

Также они усматривают перспективу создания "полноценного интегрального "общенационального кода", сформированного из интуитивных архетипов и образов, усиливающих традиционно сильные стороны российского общества, которые возможно описать в качестве иерархической системы взаимосвязанных образов и смыслов".

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Исследователи по итогам дискуссий сформировали пятиуровневый "пентабазис": человек – семья – общество – государство – страна. Для каждого уровня были сформированы ценностные доминанты. Для страны – это патриотизм, для государства – доверие к институтам власти, для семьи – народ России, для общества – согласие, для человека – созидание.

Как говорится в статье, был озвучен тезис, что европейское общество индивидуалистично, а у россиян основная ценность – "семья + семья с друзьями". Авторы предлагают ценностную доминанту: народ РФ – это "семья семей".

По итогам дискуссий были предложены следующие концепции:

Метафоры образа будущего России: "государство – это роман" (он пишется коллективно гражданами-писателями, у него есть альтернативные концовки) "российское будущее – это вторая часть "Мертвых душ", сожженная Гоголем", "государство – Жар-птица".

Концепции современного государства: "Родина-Мать с лазерным мечом" (источник гордости российского духа и ориентир в будущее), "государство дружественного сервиса".

Мессианские концепции государства будущего: "Россия как "страна-пророк"" (противостоит Великому инквизитору), "Россия – мировой страж, "страж добра"".

Идеалистические концепции государства будущего: "дивный град" (инклюзивность, сосуществование, принятие других как равных, "ни в коем случае не путать с термином "толерантность""), "Пирожок" (гармонично сочетает в себе разное).

Механистические концепции государства будущего: "калейдоскоп" (многогранное будущее), "государство – магнит среднего размера" (создает поле для определенной общности".

"Участники секции предложили оптимистический сценарий образа будущего в рамках процесса деглобализации. Данный сценарий рассматривается в случае наступления глобального потепления, которое делает Россию одним из немногих на планете мест проживания, где возможно сохранение прежних стандартов потребления и комфорта", – говорится в статье.

Участники исследования пришли к выводу, что человек в "России Будущего" "горд за свою страну, влиятелен и востребован, материально обеспечен, свободен в рамках неких правил общежития".

По мнению авторов статьи, представление о самореализации в РФ сильно отличаются от распространенных в западном мире: "Самореализация или предназначение в российском случае выводит то, что индивид вносит вклад в развитие страны. Этап капитализации предназначения при этом необязателен".

На основании дискуссий авторы статьи также делают вывод, что "представление о "величии России" это – не только идеологическая, но и экзистенциальная категория".