Первая попытка отбить Змеиный у врага была в мае: какие силы были задействованы

Первая попытка отбить остров Змеиный, захваченный врагом 24 февраля, имела место в начале мая, в ней были задействованы авиация, БПЛА и катера ВМС.

Источник: реконструкция захвата и возвращения под контроль Украины острова Змеиный в материале "Украинской правды"

Детали: Как говорится в публикации, главной целью украинской операции стало сделать остров, который является ключом к черноморской акватории Украины, непригодным для использования россиянами в качестве опорной точки.

План операции предусматривал воздушное и морское десантирование на Змеиный, уничтожение всей техники россиян, и, что не менее важно, блокирование всех бухт, способных принимать российские корабли и катера.

Спланировать и реализовать эти проекты было поручено руководителю Главного управления разведки Кириллу Буданову.

Для того, чтобы десантироваться на остров, вертолеты и катера должны были туда как-то добраться. Таким образом, неотложной задачей было окончательное уничтожение на острове российских комплексов ПВО.

Как рассказывают источники в разведке, перед самым началом операции "Байрактары" сумели подловить момент, когда российский зенитный ракетный комплекс "Панцирь" был выключен, и уничтожили его. Путь к острову казался открытым.

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7 мая в сторону Змеиного выдвинулись 8 украинских вертолетов: по 4 Ми-24 и Ми-8. Параллельно с этим по морю продвигались к острову несколько малых бронированных артиллерийских катеров проекта "Гюрза-М".

Еще один морской вертолет Ми-14 курсировал вдоль побережья Одесской области. Его задача была обеспечить эвакуацию, если кто-то из участников штурма в ней будет нуждаться.

"Наши выдвинулись, прилетели к острову, начали работу, но оказалось, что россияне придумали вообще невиданную штуку. Мы не верили, пока потом не увидели фотки. Наши силы разбили их ПВО на острове, но они в Крыму разобрали "Тор" и привязали его к палубе какого-то катера. И так начали по нам стрелять. Поэтому наши должны были возвращаться", - рассказывает один из собеседников "УП" в ГУР, знакомый с ходом майского штурма Змеиного.

На следующий день российское Минобороны заявило о более 50 погибших украинских десантников, уничтожении нескольких вертолетов, "Байрактаров" и катеров.

В тот день уничтожить всю технику на Змеином не удалось, как и заблокировать бухты.

"Но нельзя сказать, что тот этап операции по освобождению острова был неудачным. Мы уничтожили часть техники и получили понимание, как можно остров окончательно зачистить", - рассуждает собеседник УП в ГУР.

После этого РФ попыталась провести свою десантную операцию и вертолетами вернуть гарнизон на остров. Однако по меньшей мере один такой вертолет был сбит украинским истребителем, как раз в момент десантирования.

Следующий месяц после безуспешного штурма ушел на разработку другого плана отвоевания острова с учетом новых возможностей армии.

Подробнее историю об оккупации и освобождении острова Змеиный читайте в материале УП "Битва за Змеиный. Героическая история: как Украина потеряла и вернула важнейший остров. Реконструкция"